‘Ajax heeft serieuze interesse in smaakmaker van het Zweedse voetbal’

Zaterdag, 11 november 2023 om 22:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:31

Ajax heeft 'serieuze interesse' in Momodou Sonko, zo weet het Zweedse medium Fotboll Direkt zaterdag te melden. De pas achttienjarige aanvaller is al het hele seizoen een van de smaakmakers bij BK Häcken, waar zijn contract doorloopt tot 30 juni 2025. Het is nu afwachten of Ajax de belangstelling concreet maakt en een eerste bod neerlegt in Zweden.

Het is tevens nog onduidelijk welk bedrag Ajax overheeft voor Sonko, die volgens Transfermarkt momenteel een transferwaarde heeft van 1,5 miljoen euro. De jonge vleugelaanvaller kwam dit seizoen in Zweden, dat op zijn einde loopt, tot 10 doelpunten en 7 assists in 28 wedstrijden, inclusief 6 optredens in het bekertoernooi.

Op een ander vlak wordt een veel hoger bedrag aan Sonko gekoppeld. De jonge Zweed vertegenwoordigt volgens het algoritme van FootballTransfers momenteel een Expected Transfer Value (xTV) van vier miljoen euro. Hij is daarmee de op één na meest waardevolle speler van Häcken, kort achter verdediger Valgeir Lunddal Fridriksson.

Sonko, die zijn roots in Gambia heeft liggen, laat ook op de Europese velden van zich horen. In tien duels in de kwalificatie voor de Champions League en de Europa League, en vier duels in de poulefase van laatstgenoemd Europees toernooi, wist hij drie goals en een assist te noteren. In de Europa League staat Häcken overigens troosteloos onderaan in groep H, met geen enkel punt na vier duels.

Nog geen oproep

Sonko kwam in de afgelopen in totaal tot negen interlands voor diverse jeugdelftallen van Zweden. Het wachten is nu op een oproep voor de nationale ploeg en verschillende media in het Scandinavische land is dat slechts een kwestie van tijd. Het lijkt daarnaast ook niet lang meer te duren voordat Sonko een stap hogerop gaat maken, zo klinkt het in Zweden.

De aan Ajax gelinkte Sonko kan wellicht bij een ploeggenoot bij Häcken informatie inwinnen over Ajax. De inmiddels 34-jarige Tobias Sana droeg tussen 2012 en 2015 namelijk 23 keer het shirt van de Amsterdamse club, om zijn loopbaan daarna te vervolgen in zijn thuisland bij Malmö FF.

Sonko is bij Ajax wellicht de opvolger op de lange termijn van Steven Bergwijn. De multifunctionele vleugelaanvaller geniet interesse uit Saudi-Arabië, terwijl ook enkele clubs uit de Premier League hem in de gaten houden. Bergwijn lijkt Ajax in januari voor het juiste bedrag te mogen verlaten. John van 't Schip heeft met Met Carlos Forbs en Mika Godts overigens al enkele alternatieven in huis.