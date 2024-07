Ajax heeft papierwerk net op tijd rond: ‘Hij is inzetbaar in Europa League’

Het lijkt erop dat Bertrand Traoré speelgerechtigd is voor de komende voorrondeduels in de Europa League tegen Vojvodina, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. Ajax moet daarover nog wel bevestiging krijgen vanuit de UEFA.

Ajax maakte op maandag 15 juli bekend dat Traoré transfervrij terugkeert in Amsterdam, maar de 28-jarige rechtsbuiten miste de oefenwedstrijden van deze week omdat hij nog in afwachting was van zijn werkvergunning.

Het papierwerk voor de werkvergunning van Traoré lijkt rond, waardoor niets een rentree van de aanvaller uit Burkina Faso in het shirt van Ajax in de weg lijkt te staan.

Ajax moet deze zomer drie voorronden zien te overleven om uiteindelijk in het hoofdtoernooi van de Europa League terecht te kunnen komen. Op donderdag 25 juli volgt de eerste kwalificatiewedstrijd thuis tegen het Servische Vojvodina. Een week later, op donderdag 1 augustus, is de return.

Het is overigens de vraag of Traoré donderdag al wordt ingezet door trainer Francesco Farioli. De coach wil de rentree van de aanvaller bij Ajax niet overhaasten. "Het is een explosieve speler, die nu eenmaal wat blessuregevoeliger zijn. We willen eerst kijken hoe hij er fysiek voorstaat", aldus de Italiaan.

Traoré kende de laatste jaren veel blessureproblemen. De linkspoot kwam het afgelopen seizoen bij Villarreal slechts tot 612 speelminuten verdeeld over zeventien officiële duels.

