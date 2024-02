Ajax heeft nog recht op fors miljoenenbedrag voor Lassina Traoré en David Neres

Ajax heeft nog recht op 6,8 miljoen euro van Shakhtar Donetsk voor de transfers van Lassina Traoré en David Neres, zo melden de Amsterdammers in het halfjaaroverzicht over het boekjaar 2023/24. Het geld dat Ajax tegoed had van Spartak Moskou voor de transfer van Quincy Promes, is inmiddels volledig binnengekomen.

Traoré vertrok in de zomer van 2021 van Ajax naar Shakhtar, terwijl Neres een half jaar later volgde. Vlak na de komst van Neres in Donetsk viel Rusland Oekraïne binnen, wat ook (financiële) gevolgen had voor de Oekraïense clubs. In het halfjaarverslag dat Ajax woensdag openbaarde schrijft de club over de oorlog in Oekraïne en de financiële onzekerheden die daarbij komen kijken.

"De vennootschap heeft per balansdatum een openstaande vordering op de club Shakhtar Donetsk uit Oekraïne inzake de transfers van Lassina Traoré en David Neres voor een totaalbedrag van 6,8 miljoen euro", meldt Ajax.

Ter dekking van uitgestelde betalingen als gevolg van de oorlog heeft Ajax voor een bedrag van 4,4 miljoen euro bankgaranties ontvangen. '"Het niet-gegarandeerde deel betreft in het boekjaar 2021/22 tot stand gekomen aanspraken uit aanvullende transfersommen."

"Ajax handelt in overeenstemming met de regelgeving en het geldende sanctiebeleid, waarbij de noodzakelijke due diligence-werkzaamheden worden uitgevoerd. De contractueel overeengekomen betaaltermijnen die verschuldigd waren, zijn na balansdatum ontvangen."

"Door de onzekerheid over het verloop van de oorlog, de ontwikkeling van de kredietwaardigheid van de clubs en de betreffende buitenlandse bank, alsmede van eventuele wijzigingen in het monetair beleid, is de hoogte van het kredietrisico van deze vorderingen niet met grote mate van zekerheid vast te stellen."

"Na een beoordeling op basis van de momenteel beschikbare informatie, de nieuwe afspraken, de ontvangen betalingen, de zekerheden en het huidige sanctiebeleid is de directie van mening dat er op dit moment geen basis is om een voorziening voor deze vorderingen op te nemen."

Ajax wachtte ook nog op het geld van Spartak Moskou aangaande de transfer van Quincy Promes naar de Russische hoofdstad begin 2021. De Amsterdammers hebben de volledige transfersom inmiddels geïncasseerd. "De vordering op Spartak Moskou is per balansdatum volledig ontvangen."

