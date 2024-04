‘Ajax heeft naast Ten Hag en Potter derde trainersnaam op korte shortlist staan’

Ajax heeft zich voor de trainerspositie inmiddels toegespitst op een shortlist van drie namen, zo meldt Bart Sanders in de Pantelic Podcast. Graham Potter, Erik ten Hag en een niet nader genoemde internationale naam vormen het trainersverlanglijstje, opgesteld door onder meer Marijn Beuker en Kelvin de Lang.

Ajax moet voor volgend seizoen een opvolger vinden voor John van 't Schip. De huidig trainer van Ajax gaat niet langer door als hoofdtrainer en zal vermoedelijk aan de slag gaan als head of coaching.

'Behoorlijk concreet'

Voor de invulling van de vacante trainerspositie lijkt Potter de beste papieren te hebben. "Wat je nu hoort in de wandelgangen is dat Graham Potter enorm goed erop staat en dat dat zelfs behoorlijk concreet wordt", stelt Sanders.

“Er zijn nog twee andere kandidaten, er schijnt een shortlist te zijn van drie kandidaten. Erik ten Hag staat ook op die shortlist, alleen die heeft nog een club. Het nadeel aan hem is dat Ajax op korte termijn een trainer wil presenteren en daarom niet kan wachten op trainers die nog onder contract staan bij hun clubs. Dat is bij Potter wel een groot voordeel, die is gewoon beschikbaar.”

Sanders noemt de komst van Ten Hag 'niet heel haalbaar'. "Ik denk wel dat ze hem gepolst hebben en dat Ten Hag zijn eisenpakket op tafel heeft gelegd, ook zijn invloed bij transfers, maar ik denk niet dat het realistisch is."

De podcasthost ziet wel een ontwikkeling bij Ajax. De Amsterdamse beleidsbepalers kijken bij het aanstellen van de nieuwe coach niet naar de nationaliteit van de geschetste trainersprofielen. "Je hebt met Potter en nog een andere internationale naam twee coaches waar ze toch verder kijken en niet blindstaren op het Ajax-dna en Nederlandse nationaliteit", aldus Sanders.

Alex Kroes

Volgens Sanders zit er een verband tussen de geluiden dat Kroes terugkeert en de nieuwe aangewakkerde geruchten dat Potter toch de job bij Ajax aanneemt. Potter bedankte eerder deze maand wegens de bestuurlijke chaos, maar wordt de laatste week weer hardnekkiger gelinkt aan een dienstverband bij de Nederlands recordkampioen.

"De terugkeer van Kroes is een kwestie van tijd", beweert Sanders. "De meeste groepjes binnen Ajax zijn Kroes-gezind. Buiten Michael van Praag en wat RvC-leden is er niemand die Kroes terug zou willen hebben."

De betrokken partijen zouden al in conclaaf zijn geweest over de mogelijke infunctiestelling van de geschorste algemeen directeur. "Er zijn vorige week al gesprekken geweest tussen Kroes, de bestuursraad en de RvC om tot een oplossing te komen."

"Het is de vraag in welke rol dat is. Een stukje speculatie: het zou zomaar kunnen zijn dat hij in een soort adviseursrol treedt, met een tijdelijk andere AD. Maar ik denk wel dat ze er een mouw aan gaan passen. En snel ook."

