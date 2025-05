'Ajax heeft de beste papieren om Antoñito Cordero tijdelijk over te nemen'

Ajax is de voornaamste kandidaat om Antoñito Cordero volgend seizoen te huren van Newcastle United. Dat beweert het Spaanse AS. De achttienjarige linksbuiten van Málaga vertrekt na dit seizoen transfervrij naar the Magpies, maar zal dan naar verluidt uitgeleend worden aan een club uit de Eredivisie. De Amsterdammers hebben de beste papieren om hem tijdelijk over te nemen, klinkt het.

Cordero is een rechtsbenige linksbuiten. Zijn contract loopt eind juni af. FC Barcelona en Real Madrid wilden hem dolgraag transfervrij overnemen, maar de Spanjaard koos voor een overstap naar Newcastle.

Volgens AS hebben de Engelsen het plan om Cordero eerst een jaar te stallen in de Eredivisie. Dat deden the Magpies vorig seizoen ook met Yankuba Minteh. De Gambiaan werd overgenomen van Odense en daarna direct verhuurd aan Feyenoord. Afgelopen zomer werd hij voor 35 miljoen euro verkocht aan Brighton & Hove Albion.

Ajax zou de beste papieren hebben om Cordero te huren, klinkt het. De Amsterdammers zouden al sinds december geïnteresseerd zijn in zijn diensten. De recordkampioen was in de winterstop naarstig op zoek naar een nieuwe linksbuiten.

Raúl Moro van Real Valladolid was de droomkandidaat, maar brak zijn sleutelbeen, waardoor een transfer niet doorging. Ajax versterkte zich uiteindelijk met Oliver Edvardsen van Go Ahead Eagles.

Cordero speelde dit seizoen tot dusver 36 wedstrijden namens Málaga. Daarin was de Spanjaard goed voor 6 goals en 7 assists. De club staat momenteel op de vijftiende plaats op het tweede niveau van Spanje.