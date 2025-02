Ajax handelt razendsnel: uiterlijk maandag moet inkomende huurtransfer beslag krijgen

Ajax is er alles aan gelegen om na het naderende vertrek van Diant Ramaj naar Borussia Dortmund een nieuwe keeper aan te trekken. Volgens De Telegraaf moet dat Matheus Lima Magalhães, kortweg Matheus, worden.

De 32-jarige Braziliaan staat momenteel onder contract bij het Portugese SC Braga. In de persoon van Lukás Hornícek heeft die ploeg een vervanger al in huis.

Matheus kwam dit seizoen al 31 keer in actie namens Braga en genoot lange tijd de status van eerste doelman. De laatste twee wedstrijden zat hij op de bank, dus mogelijk ligt voor hem een rol als tweede viool in het verschiet in Portugal.

Ajax heeft Matheus in ieder geval voor die rol op het oog. Volgens De Telegraaf heeft de sluitpost wel oren naar een overstap naar de Eredivisie.

“Vandaag of uiterlijk morgen (zondag of uiterlijk maandag, red.) moet de huurdeal zijn beslag krijgen”, schrijft Verweij namens de ochtendkrant. In de Johan Cruijff ArenA moet Matheus met Jay Gorter gaan concurreren voor de rol als stand-in van Remko Pasveer. “Trainer Francesco Farioli is gecharmeerd van Gorter, maar heeft graag drie keepers tot zijn beschikking”, zo weet Verweij.

Di Marzio weet andere naam

Volgens de Italiaanse transfermarktexpert Gianluca Di Marzio is Ajax (ook) in de markt voor een andere doelman. Jesse Joronen, een 31-jarige Fin van Venezia, zou interesse genieten van de Amsterdammers.

Joronen is de back-up-doelman van Venezia en komt louter in actie als Filip Stankovic niet beschikbaar is. Hoe concreet de belangstelling van Ajax is, wordt niet bekend uit de berichtgeving van Di Marzio.