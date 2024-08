'Ajax geeft sleutels aan Italiaanse gladjanus zonder enig track record, waarom accepteren ze dit?'

Mike Verweij en Valentijn Driessen zagen in de nieuwe editie van Kick-off aan de stoelpoten van Francesco Farioli. De journalisten van De Telegraaf kunnen het beleid van trainer van Ajax totaal niet volgen.

Voor de tweede keer op rij gooide Farioli zondag zijn hele elftal op de schop voor een Eredivisie-wedstrijd. Uit bij NAC Breda creëerde Ajax nauwelijks kansen en werd met 2-1 verloren.

Verweij begrijpt niets van de opstelling van Farioli. "Ik ben ervan overtuigd dat als je met Henderson, Berghuis, Taylor, Berghuis en vooral ook met Rensch - want Gaaei ging in de laatste minuut drie keer in de fout - was begonnen, dan had Ajax gewoon van dit NAC gewonnen, en niet zo'n klein beetje ook."

Ook Driessen is zeer kritisch op Farioli, die als reden voor zijn opstelling aanvoerde dat veel spelers van Ajax nog niet in staat zijn om twee keer in de week te spelen. "Iedere keer dat slappe geouwehoer over fitte benen en weet ik het allemaal... Ajax is een voetbalclub en je moet gewoon de beste spelers opstellen. En als ze niet meer kunnen, dan haal je ze er dan af", aldus Driessen.

De journalist trekt een parallel met voormalig technisch directeur Sven Mislintat, die een totale chaos aanrichtte bij Ajax. "Vorig jaar was er een Duitse charlatan die de sleutels in handen kreeg, en nu krijgt een Italiaanse gladjanus de sleutel in handen."

Driessen begrijpt niet waar Ajax het vertrouwen in Farioli op baseert. "Dit is een bedrijf van 400 miljoen euro omzet en die geven gewoon een trainer die pas twee jaar op het hoogste niveau actief is, en eigenlijk geen enkel track record heeft, de sleutel. En die doet dit allemaal... Het is natuurlijk godgeklaagd dat iedereen bij Ajax dit zomaar accepteert."

"Het gaat om het hele proces dat je nu ziet bij Ajax", aldus Driessen. "Je ziet eigenlijk niets groeien."