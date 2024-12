Ajax is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Italiaanse Como, zo bevestigen de Amsterdammers vrijdag op de clubkanalen. De overeenkomst gaat per januari 2025 in en heeft een looptijd van drie jaar.

"Voor Ajax betekent deze verbintenis een belangrijke kans om het wereldwijde voetbalnetwerk verder te versterken", schrijft de recordkampioen trots op de clubsite. Como, waar Mark Jan Fledderus als adviseur werkzaam is, promoveerde afgelopen seizoen naar de Serie A.

De promovendus staat onder beheer van de Indonesische Djarum Group en is misschien wel de rijkste club van Italië. In enkele jaren klom de ploeg van het vierde niveau naar de hoogste divisie in het Italiaans voetbal.

Het elftal staat onder leiding van Cesc Fabrégas en verrichte afgelopen zomer enkele opvallende transfers, waaronder Sergi Roberto, die ook concrete interesse van Ajax genoot, Pepe Reina, Real Madrid-talent Nico Paz, Manchester City-juweel Máximo Perrone en Andrea Belotti.

Momenteel neemt de promovendus de zestiende plek in op de Italiaanse ranglijst. Afgelopen weekend was Fabregas zijn elftal nog met 2-0 te sterk voor AS Roma. Mirwan Surwaso, president van de steenrijke club, wordt geciteerd op de clubsite van Ajax.

"Bij Como 1907 geloven we dat de samenwerking innovatie en groei stimuleert", aldus Surwaso. "Een partnerschap aangaan met een club van het kaliber van Ajax stelt ons in staat om onze krachten te bundelen, zodat we samen de lat in het voetballandschap nog hoger kunnen leggen."

Alex Kroes, technisch directeur bij Ajax, is ook blij met de deal. "Door de innovatieve aanpak die Como 1907 hanteert en de wijze waarop zij daarmee zijn gepromoveerd naar de Serie A is dit een geweldige club om mee samen te werken."

"De verbintenis moet zorgen voor wederzijdse groei, innovatie en een uitwisseling van expertise", duidt de club verder. "De bedoeling is dat deze overeenkomst de internationale concurrentiepositie van beide clubs versterkt."

Como is bepaald niet de eerste club waarmee Ajax een partnership aangaat. De Amsterdammers hebben een heus mondiaal voetbalnetwerk op stelten gezet, waarbij ook Gamba Osaka (Japan), Al Bidda SC (Qatar), CF Pachuca (Mexico), Athlético Paranaense (Brazilië) en Sharjah FC (UAE) verbonden zijn aan de hoofdstedelingen.