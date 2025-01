Ajax gaat nieuwe linksbuiten voor drie miljoen euro oppikken in Eredivisie

Ajax gaat in de absolute slotfase van de winterse transferwindow voor Oliver Edvardsen, zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers lijken de 25-jarige linksbuiten van Go Ahead Eagles voor een bedrag van drie miljoen euro in te gaan lijven.

Edvardsen is bezig aan een ongekend goed seizoen in de Eredivisie. De Noorse aanvaller staat na zestien wedstrijden op negen doelpunten en vier assists. Zijn contract loopt aan het eind van het seizoen af, maar daarin zit een optie voor nog een seizoen.

Ajax zet vaart achter de transfer en wil Edvardsen, die bezig is aan zijn derde seizoen in Deventer, nog voor het weekend binnenhalen. Op die manier kan de linksbuiten zondag in de Klassieker thuis tegen Feyenoord al op de bank zitten.

Edvardsen geldt in Amsterdam als alternatief voor Raúl Moro, aanvankelijk het topdoelwit van Ajax. De linksbuiten raakte gedurende de onderhandelingen met Real Valladolid echter geblesseerd, waardoor de transfer niet doorging.

Francesco Farioli krijgt er mogelijk nog een extra aanvallende kracht bij, want Ajax overweegt om Carlos Forbs terug te halen. De linksbuiten is uitgeleend aan Wolverhampton Wanderers, maar zit op een dood spoor in Engeland.

De linksbuitenpositie is sinds het vertrek van Steven Bergwijn, die afgelopen zomer op het laatste moment voor 21 miljoen euro werd verkocht aan Ittihad Club, niet goed bezet bij Ajax. Mika Godts geldt al een half jaar als enige echte optie voor Farioli.