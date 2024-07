Ajax gaat Brian Brobbey en Steven Bergwijn mogelijk sneller inzetten dan verwacht

Brian Brobbey en Steven Bergwijn reizen mogelijk met Ajax mee naar Servië, zo schrijft journalist Johan Inan namens het Algemeen Dagblad. Het Amsterdamse aanvalsduo keerde afgelopen maandag terug op Sportcomplex De Toekomst en komt mogelijk donderdag al in actie tegen FK Vojvodina.

Nieuwbakken trainer Francesco Farioli verwelkomde Bergwijn en Brobbey maandag weer in Duivendrecht. Volgens Inan kunnen de aanvallers in het gunstigste geval aanstaande donderdag al minuten maken.

“Daar (op De Toekomst, red.) werd het duo aan de nodige medische tests onderworpen, zoals bij hun collega's veertig dagen eerder op 20 juni al gebeurde. Op basis van de resultaten wordt bepaald of ze morgen meereizen naar Servië voor de return tegen FK Vojvodina”, weet Inan.

Brobbey en Bergwijn waren afgelopen zomer namens het Nederlands elftal actief op het EK. Beiden moesten echter genoegen nemen met een rol als reserve. Brobbey kwam slechts één minuut in actie tijdens de verloren halve finale tegen Engeland (1-2), terwijl Bergwijn twee keer een helft meedeed bij Oranje.

Toch is het volgens Egid Kiesouw, voormalig fysiektrainer bij PSV, belangrijk dat Brobbey en Bergwijn vakantie hebben gehad. “Mensen denken vaak aan het fysieke herstel, maar je moet spelers ook de gelegenheid geven om mentaal bij te tanken na een zwaar seizoen.”

Kiesouw verzekert dat Brobbey en Bergwijn niet stil hebben gezeten tijdens hun vakantie. “Elke speler krijgt tegenwoordig een individueel programma mee. Wie dat niet volgt, valt bij terugkeer onmiddellijk door de mand bij testen.”

“Waar het om gaat, is dat je als staf je spelers fysiek zo lang mogelijk fit en geestelijk zo lang mogelijk fris houdt. Vakantie is daarbij zeker nodig, maar veel belangrijker nog is het programma en het maatwerk dat de club daarna aanbiedt aan de spelers”, besluit Kiesouw.

