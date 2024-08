Ajax gaat bij eventueel vertrek Tahirovic nog vol voor komst nieuwe middenvelder

Ajax wil zich tijdens de slotdagen van de Nederlandse tranferwindow nog roeren op de transfermarkt indien Benjamin Tahirovic vertrekt. De Bosniër zit op een dood spoor in Amsterdam. Bij een uitgaande transfer gaat Ajax op zoek naar een nieuwe middenvelder, zo schrijft Voetbal International-journalist Tim van Duijn op X.

Van Duijn laat niet weten of Ajax op zoek gaat naar een vervanger voor Tahirovic of juist voor een creatieve nummer 10. Het tweede lijkt een stuk aannemelijker, aangezien Francesco Farioli ook al over de controleurs Jordan Henderson en Sivert Mannsverk kan beschikken.

Eind juli werd Tahirovic samen met Owen Wijndal en de inmiddels vertrokken Silvano Vos (AC Milan), Borna Sosa (Torino) en Naci Ünüvar (Espanyol) teruggezet naar Jong Ajax. De club wilde daarmee een signaal afgeven, maar vooralsnog staat Tahirovic nog altijd onder contract in Amsterdam.

Weet Tahirovic geen nieuwe club te vinden, dan lijkt de kans klein dat Ajax zich nog gaat versterken met een nieuwe middenvelder. Foot Mercato linkte de Nederlandse recordkampioen nog aan een terugkeer van Hakim Ziyech. Volgens Van Duijn is die kans echter nihil.

Rensch, Kaplan en Bergwijn

Devyne Rensch en Ahmetcan Kaplan werden de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij Ajax, maar zij blijven sowieso in Amsterdam. Rensch beschikt over een aflopend contract, maar een verlenging van zijn verbintenis behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

Ajax stond naar verluidt open voor een vertrek van Steven Bergwijn. De aanvoerder behoort tot de absolute grootverdieners in de selectie, waardoor een transfer de club heel wat financiële mogelijkheden zou geven. Het is echter erg stil gebleven rondom de linksbuiten. Hij lijkt net als Rensch en Kaplan bij Ajax te blijven.