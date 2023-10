Ajax-fans worden aangevallen door AEK-hooligans; Griekse ME sprint naar slagveld

De Griekse mobiele eenheid heeft donderdagavond een aanval op Ajax-fans voorkomen. Fans van de Amsterdammers waren op weg naar het stadion voor de Europa League-wedstrijd met AEK Athene toen aanhangers van de tegenstander plotseling de aanval openden. De ME stond paraat en wist een veldslag te voorkomen.

Uit beelden in handen van de socialmediapagina Voetbal Ultras blijkt dat supporters van Ajax belaagd worden door een groep Grieken. De lokale autoriteiten leken op de hoogte van de plannen, daar de ME zeer snel ter plekke was en escalatie voorkwam.

De supporters van AEK waren van plan om de supporters van Ajax een warm welkom te bezorgen, maar de plaatselijke ME wist stand te houden en kon dit voorkomen. We zijn benieuwd hoe de rest van de avond verloopt. De 600 Ajax-supporters hebben iig plaatsgenomen in het uitvak #aekaja pic.twitter.com/pc1eUvk07W — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) October 5, 2023

Volgens de berichtgeving hebben alle Ajax-fans, circa zeshonderd, het uitvak inmiddels in veiligheid bereikt. Of er (licht)gewonden zijn gevallen is vooralsnog onbekend. Verder is het eveneens onduidelijk of de Griekse ME aanhoudingen heeft verricht.

“De supporters van AEK waren van plan om de supporters van Ajax een warm welkom te bezorgen, maar de plaatselijke ME wist stand te houden en kon dit voorkomen”, zo valt te lezen op de pagina van Voetbal Ultras. “We zijn benieuwd hoe de rest van de avond verloopt. De zeshonderd Ajax-supporters hebben in ieder geval plaatsgenomen in het uitvak.”

Ajax ging in het seizoen 2018/2019 in de groepsfase van de UEFA Champions League ook op bezoek bij AEK Athene. Het duel in Griekenland eindigde in 0-2 dankzij twee treffers van Dusan Tadic. Destijds werden er vuurwerkbommen in het uitvak gegooid.