Ajax-fans in groten getale aanwezig bij afsluitende training; RvC weer mikpunt

Zaterdag, 23 september 2023 om 13:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:00

Ajax heeft zaterdagmiddag onder grote belangstelling de afsluitende training afgewerkt voor de Klassieker van zondag. Supporters staken vuurwerk af, zwaaiden met vlaggen en zongen om de kwakkelende ploeg van trainer Maurice Steijn te steunen. Op de tribunes waren ook spandoeken te zien met de tekst: 'RvC rot op'.

Ajax verkeert in een sportieve en bestuurlijke crisis en staat na vier speelrondes al zeven punten achter op PSV, AZ en FC Twente. Feyenoord, dat op één punt van die ploegen volgt, kan de Amsterdammers zondag een nieuwe dreun uitdelen in de titelrace. Naast de steun die de fans uitten op trainingscomplex De Toekomst waren er ook spandoeken te zien met een duidelijke boodschap voor de Raad van Commissarissen: 'RvC rot op'.

Laatste training van Ajax voor de Klassieker van morgen! pic.twitter.com/fvcSV5mnUn — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) September 23, 2023

De supporters lieten vlak voor het Europa League-duel van donderdag tegen Olympique Marseille (3-3) ook al hun onvrede blijken jegens de RvC. Door middel van een spandoek bij de parkeerplaats van De Toekomst uitten supporters hun onvrede over de Ajax-top, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de crisis in de Johan Cruijff ArenA. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat bleef buiten schot in de actie van de aanhangers, net als zaterdag op de afsluitende training.

Mislintat was donderdag al niet aanwezig in de Johan Cruijff ArenA en zal er ook zondag niet bij zijn. Dat heeft alles te maken met het onderzoek dat loopt naar aanleiding van de transfer van Borna Sosa op de slotdag van de transfermarkt. De Kroatische linksachter moest op de laatste dag van de transferperiode wisselen van zaakwaarnemer, zodat hij een overstap naar Ajax kon realiseren. Deze zaakwaarnemer, Arthur Beck, kocht aandelen in het bedrijf Matchmetrics GmbH. Mislintat bezit 35 procent van de aandelen van laatstgenoemd bedrijf. Later op de dag werkt ook Feyenoord zijn laatste training af voor de Klassieker.