Ajax-fans ergeren zich massaal aan ‘slaperige’ speler op reservebank tegen NAC

De supporters van Ajax maken via sociale media hun ergernis over de houding van Steven Bergwijn kenbaar. De aanvaller van de Amsterdammers begon het Eredivisie-duel met NAC Breda als wissel, daar hij volgens trainer Francesco Farioli nog niet fit genoeg is om een hele wedstrijd te spelen.

Bergwijn wordt in 28ste minuut vastgelegd door de camera van ESPN op een voor hem ongelukkig moment. De buitenspeler komt half onderuitgezakt en gapend op de reservebank in beeld, en dat blijft ook bij de fans niet onopgemerkt.

“Zelfs als Bergwijn niet speelt, werkt hij me op m’n zenuwen. Hij zit erbij alsof hij een uur geleden pas is opgestaan. Die had ik met zo’n houding toch echt thuisgelaten”, zo merkt een X-gebruiker op.

“En laat slaapwandelaar Bergwijn de hele wedstrijd op de bank”, zo schrijft een ander. “Ajax moet Bergwijn heel snel verkopen. Dat moet dan je aanvoerder zijn. Totaal ongeïnteresseerd op de bank zitten.”