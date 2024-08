Ajax en Olympique Marseille naderen akkoord over transfersom Gerónimo Rulli

Ajax en Olympique Marseille naderen een akkoord over Gerónimo Rulli, zo meldt Foot Mercato. Volgens het Franse medium is er dinsdag bijna een totaalakkoord bereikt over de transfer van de Argentijnse doelman, die zelf zijn jawoord al heeft gegeven aan een overstap naar de Ligue 1.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano bracht maandag het nieuws dat Marseille zich wil versterken met Rulli. De Telegraaf en Voetbal International bevestigden het nieuws, met de kanttekening dat Ajax nog niet tevreden was over het bod dat Marseille had uitgebracht.

Ajax betaalde in januari 2023 acht miljoen euro om Rulli over te nemen van Villarreal en wil die aankoopsom terugzien. In hoeverre dat daadwerkelijk het geval zal zijn, valt nog te bezien. Wel is duidelijk dat de partijen elkaar dusdanig zijn genaderd, dat een transfer aanstaande is. Voetbal International meldt dat Ajax deze week nog hoopt een akkoord te bereiken.

Rulli drukt met een salaris van vier miljoen euro hevig op het salarishuis van Ajax, waar hij niet lijkt te kunnen rekenen op een rol als eerste doelman. De routinier (32) was vorig seizoen al de stand-in van Diant Ramaj en dit seizoen lijkt het erop dat Remko Pasveer de eerste keus zal zijn.

Vanwege zijn aanwezigheid op de Copa América en Olympische Spelen maakte Rulli de voorbereiding onder nieuwbakken trainer Francesco Farioli niet mee. Rulli zelf staat ook open voor een vertrek uit Amsterdam, waar hij nog tot medio 2026 vastligt, met de optie op een extra jaar.

Marseille-trainer Roberto De Zerbi ziet geen toekomst in doelman Pau López, die dan ook mocht vertrekken uit de Franse havenstad en dicht bij een transfervrije overstap naar Como leek. Die transfer klapte, waardoor de Spanjaard nog altijd is Marseille is.

Marseille hoopt López alsnog te lozen en kwam in de zoektocht naar een vervanger eerder uit bij onder meer Filip Jørgensen en Timon Wellenreuther. Eerstgenoemde gaf de voorkeur aan Chelsea, terwijl Wellenreuther inmiddels eerste doelman van Feyenoord is. Met Rulli lijkt L'OM spoedig wel beet te hebben.

