‘Ajax en KRC Genk richten pijlen op Argentijn Julio Soler’

Julio Soler geniet belangstelling van Ajax en KRC Genk, zo meldt journalist Uriel Iugt, werkzaam voor het Argentijnse Mercado de Pases. De negentienjarige linksback van Lanús zou zelfs al een voorstel hebben gekregen vanuit Amsterdam. Soler ligt bij zijn club nog tot december 2026 vast.

De Argentijnse jeugdinternational speelde tot dusver 36 officiële wedstrijden namens Lanús. Daarin was Soler goed voor twee assists. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van de linksbenige vleugelverdediger op zo’n 2 miljoen euro.

Volgens Iugt komt het eerste bod van Ajax niet in de buurt van het bedrag dat Lanús verlangt voor de tiener. Soler zelf zou zich afvragen of hij al klaar is voor de stap naar Europa. De linksback blijft het liefst tot december voor Lanús spelen, wanneer het seizoen in Argentinië erop zit.

Naast Ajax is ook KRC Genk geïnteresseerd in de diensten van Soler. Eerder werd de in Paraguay geboren Argentijn gelinkt aan FC Porto. Met een transfer naar Ajax kan Soler in de voetsporen treden van meerdere landgenoten.

Gastón Ávila werd afgelopen seizoen de tiende Ajacied van Argentijnse komaf. Iván Gabrich, Mariano Juan, Mauro Rosales, Darío Cvitanich, Nicolás Tagliafico, Lisandro Magallán, Lisandro Martínez, Lucas Ocampos en Gerónimo Rulli gingen hem voor.

Bij Ajax kan Soler ook direct de opvolger van Ávila worden. De 22-jarige linksback kwam afgelopen zomer voor 12,5 miljoen euro over van Royal Antwerp FC en kende een dramatisch debuutjaar in Amsterdam.

Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Ávila gekelderd naar 5 miljoen euro. In totaal speelde de Argentijn slechts 490 minuten in de hoofdmacht van Ajax, verdeeld over acht officiële optredens.

