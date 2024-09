Ajax en Feyenoord lagen volgens Van Polen te slapen: ‘Hij kan dribbelen als geen ander’

Ajax en Feyenoord zijn er in de slotdagen van de afgelopen transferzomer beide niet in geslaagd om een nieuwe rechtsbuiten te presenteren. Bram van Polen verbaast zich erover dat de Nederlandse topclubs geen werk hebben gemaakt van de dertigjarige Younes Namli, die uiteindelijk transfervrij vertrok naar PEC Zwolle.

Het verhaal van Ajax is bekend: de Amsterdammers moesten eerst spelers verkopen om zelf aanwinsten te presenteren. Vandaar dat een nieuwe rechtsbuiten voor technisch directeur Alex Kroes geen prioriteit had.

Feyenoord hoopte zich in de laatste uren van Deadline Day nog wel te versterken met een nieuwe rechtsbuiten: Assane Diao. De Rotterdammers kregen het papierwerk echter niet op tijd in orde om hem te huren van Real Betis.

Namli zat zonder club en keerde afgelopen maandag terug bij PEC Zwolle. Daar staat Van Polen best van te kijken. "PEC Zwolle mag hun handen daarmee dichtknijpen”, zegt hij in Voetbalpraat op ESPN.

“Ik snap totaal niet dat andere clubs in de Eredivisie hem niet hebben opgehaald. Waarom zou je als Ajax deze jongen niet ophalen?", vraagt de oud-prof zich hardop af.

Volgens Van Polen beschikt Namli over heel wat kwaliteiten. "Hij is balvast, intelligent, zijn positiespel is super goed, hij creëert onwijs veel kansen, kan dribbelen als geen ander. Ik snap het niet, zo veel soortgelijke type spelers heb je er niet van in de Eredivisie.”

In de ogen van Van Polen had Namli ook een interessante optie geweest voor Feyenoord. “Daar is Calvin Stengs met een blessure weggevallen. Dan kan je hem oppikken... Ik verbaas mij erover. Ik denk dat je gaat verbazen hoe goed hij is", besluit de voormalig verdediger van PEC.