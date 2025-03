'Ajax en Dusan Tadic bereiken akkoord over zomerse terugkeer in Amsterdam'

Dusan Tadic gaat volgend seizoen terugkeren bij Ajax, zo schrijven vrijwel alle Turkse media zaterdagochtend na een uitspraak van Baris Yurduseven in een live-uitzending van TRT Spor. Het nieuws wordt overgenomen door onder meer Fanatik.

De journalist van het Turkse medium zei vrijdagavond laat in een uitzending van het TRT Spor dat Tadic en Ajax een overeenkomst hebben gesloten voor volgend seizoen.

Tadic zou aan zijn laatste maanden in Turkije bezig zijn. De Serviër beschikt over een aflopend contract bij Fenerbahçe en is dus gratis op te pikken voor de Amsterdamse ploeg.

Afgelopen donderdag kreeg Tadic veel kritiek na zijn optreden tegen Rangers FC in de achtste finale van de Europa League. De 36-jarige linksvoor kwam na 76 minuten binnen de lijnen en miste vervolgens de eerste strafschop in de strafschoppenreeks. Rangers FC ging er, mede daardoor, met de winst vandoor.

De geruchten over een eventuele terugkeer hingen al langer in de lucht. Drie weken geleden schreef de doorgaans betrouwbare journalist Yagiz Sabuncuoglu namens het Turkse Sports Digitale dat Alex Kroes een aanbieding bij Tadic had neergelegd.

Tadic wilde wachten op Fenerbahçe, die niet met hem door willen indien het kampioenschap wordt misgelopen. Met nog elf wedstrijden te gaan staat de ploeg van José Mourinho tien punten achter op Galatasaray.

Tadic heeft nu dus zelf de knoop alvast doorgehakt en gekozen voor een terugkeer bij Ajax, waar hij tussen 2018 en 2023 uitgroeide tot een publiekslieveling.