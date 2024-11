Ajax droomt plots weer van titel na knappe comeback tegen PSV

Ajax beleeft een absolute topweek. Na de knappe overwinning op bezoek bij Feyenoord (0-2) woensdag werd zaterdag in de eigen Johan Cruijff ArenA ook van nummer één PSV gewonnen. De landskampioen kreeg geen druk op de sterk spelende Amsterdammers, ging met 3-2 de boot in en raakte zo de ongeslagen status in de Eredivisie kwijt. Door het resultaat is de voorsprong van PSV op nummer twee Ajax, dat een wedstrijd minder gespeeld heeft, geslonken tot vijf punten en mag de recordkampioen weer dromen van de titel.

Francesco Farioli voerde zowel een gedwongen als twee vrijwillige wissels door. Kenneth Taylor was niet ongeschonden uit De Klassieker tegen Feyenoord gekomen en kon geen negentig minuten spelen; Kian Fitz-Jim was zijn vervanger. Voorin verschenen Brian Brobbey en Bertrand Traoré aan de aftrap in plaats van Wout Weghorst en Mika Godts.

PSV-trainer Peter Bosz wisselde zijn elftal slechts op één plek ten opzichte van de eclatante 6-0 overwinning op de tien man van PEC Zwolle een week eerder. Ricardo Pepi verschoof naar de bank en werd vervangen door Luuk de Jong, die scoorde in zijn zeven laatste ontmoetingen met Ajax.

Hoewel het PSV was dat hoog druk wist te zetten in de openingsfase, was de eerste schietkans voor de Amsterdammers. Fitz-Jim speelde zichzelf vrij aan de rand van de Eindhovense zestien en creëerde zo ruimte voor een schot dat richting de verre kruising krulde. De redding van Walter Benítez was stijlvol. In een vermakelijk openingskwartier had het eerste gevaar van de equipe van Bosz van De Jong kunnen komen. De kopsterke spits stond in kansrijke positie klaar voor een voorzet, maar deze was laag en achter hem, waardoor de kans verkeken was.

Een paar minuten later werd De Jong wel bereikt en meteen was het raak. De hoekschop van Noa Lang was perfect op maat en werd zeer knap tegen de touwen in de kruising gekopt door de instormende PSV-spits: 0-1. Snel na de hervatting was het aan de andere kant de beurt voor een centrumspits, maar Brobbeys schot uit de draai was een prooi van Benítez.

Ondanks de achterstand verscheen Ajax verdienstelijk voor de dag. De manschappen van Farioli wisten, gesterkt door Henderson die zich liet uitzakken tussen de centrale verdedigers in, bij vlagen zeer fraai onder de hoge druk van PSV uit te voetballen. Bovendien slaagde Ajax er veelvuldig in de opbouw van de bezoekers te ontregelen, waardoor PSV in het restant van de eerste helft amper tot kansen kwam.

In de minuten voor rust aan werd de recordkampioen, daarentegen, wél gevaarlijk. Onder meer Devyne Rensch nam het doel van Benítez onder vuur, maar een Amsterdamse gelijkmaker viel niet. Dat duurde tot minuut 43. Jorrel Hato kwam op de linkervleugel mee opstomen, waar hij volledig over het hoofd werd gezien door de PSV-verdedigers. De talentvolle linkspoot zag Davy Klaassen zijn kenmerkende loopactie het strafschopgebied in maken en bediende hem met een perfecte voorzet, waarna de aanvallende middenvelder de 1-1 op het scorebord kopte.

Bosz benutte de rust klaarblijkelijk om zijn spelers van een effectieve donderspeech te voorzien, want direct na de theepauze lag het initiatief bij PSV. Dat resulteerde in eerste instantie slechts in een fraaie en acrobatisch volley van De Jong die doel miste, maar enkele momenten later kreeg Ivan Perisic de Johan Cruijff ArenA alsnog stil. De ervaren Kroaat werd door Mauro Júnior, die Matteo Dams in de rust verving, gevonden vlak buiten het zestienmetergebied, waarna Perisic zeer gecontroleerd in de rechteronderhoek raak krulde: 1-2. Tien minuten later had Ismael Saibari de 1-3 op de schoen, maar de Marokkaanse middenvelder speelde een belabberde pot en benadrukte dat door van dichtbij wild naast te schieten.

Nadat PSV opnieuw op voorsprong kwam, groeide Ajax terug in de wedstrijd. Het resulteerde slechts twaalf minuten na de 1-2 in de tweede gelijkmaker. Traoré dwong Benítez om gestrekt te gaan voor een redding, waarmee de Argentijnse goalie de bal onbedoeld klaarlegde voor Fitz-Jim. De langharige middenvelder schoot de rebound binnen: 2-2.

Een kwartier voor tijd draaiden de Amsterdammers het helemaal om nadat het bij PSV volledig misging in de opbouw. Malik Tillman werd met een man in de rug aangespeeld rond zijn eigen zestien, waarna hij de bal zomaar inleverde bij de voor Chuba Akpom ingevallen Mika Godts. De jonge Belg schoot raak in de verre hoek: 3-2.

Terwijl er een slotoffensief van PSV verwacht mocht worden, was het Ajax dat de kansen kreeg richting het einde van het duel. Invaller Kenneth Taylor vond de paal met een geplaatst schot, terwijl Godts' tweede doelpunt van de avond met een knappe reflex werd voorkomen door Benítez. Scoren deden beide teams niet meer, waardoor Ajax de drie punten in eigen huis wist te houden.