Ajax draait fans warm voor Klassieker in prachtvideo met hoofdrol voor Jorrel Hato

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ajax, dat met een video haar fans opwarmt voor De Klassieker.

Ajax en Feyenoord trappen woensdagavond om 18:00 uur af voor de eerste editie van De Klassieker dit seizoen. Vorig jaar eindigde het duel in De Kuip in Rotterdam in een beschamende 6-0 nederlaag voor de hoofdstedelingen.

In de video is er een hoofdrol weggelegd voor Jorrel Hato. "Met borst vooruit en rechte rug betreden wij het strijdtoneel", schrijven de Amsterdammers bij het plaatsen van de video op de clubsite. "De Klassieker is meer dan een wedstrijd. Het is een belofte aan elkaar, aan Amsterdam."

"Samen dragen we de verantwoordelijkheid en staan we er wanneer het moet. Voor de club, de trots, de stad." In de video fluistert iemand de termen ‘heldhaftig’, ‘vastberaden’ en ‘barmhartig’, verwijzend naar de tekst in het wapen van Amsterdam. "Ajacieden schuilen niet", is de boodschap.

Tevens wordt een stukje van het Amsterdamse liedje 'Diep in mijn hart' van Tante Leen laten horen. Hato balt zijn vuist en schreeuwt. "Altijd alles geven voor Ajax Amsterdam", sluit de video af.

Feyenoord vs. Ajax gratis kijken? Stream de Klassieker op ESPN bij CANAL+