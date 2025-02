Ajax heeft zondagavond een klinkende overwinning geboekt in de Eredivisie. In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van trainer Francesco Farioli veel te sterk voor Heracles Almelo, dat met 4-0 verslagen werd. Een bijzondere wedstrijd was het voor onder meer Davy Klaassen, die zijn honderdste maakte in het shirt van Ajax. Daarnaast maakte Oliver Edvardsen zijn debuutgoal en debuteerde zowel Sean Steur als Rayane Bounida in het eerste elftal.

Farioli moest liefst drie spelers missen door ziekte: Youri Baas, Kenneth Taylor en Ahmetcan Kaplan. Rechts centraal achterin keerde Josip Sutalo terug en links in het hart stond Dies Janse. Het middenveld werd gevormd door Davy Klaassen, Steven Berghuis en Kian Fitz-Jim.

Ajax kreeg in de openingsfase direct twee grote kansen. Eerst verzuimde Brobbey van dichtbij af te ronden, omdat een perfecte voorzet vanaf rechts met zijn scheenbeen naast werkte. Vervolgens lukte het Fitz-Jim niet om vanaf circa acht meter van het doel een hoek te kiezen, waardoor hij in de handen van Heracles-doelman Fabian de Keijzer schoot.

De voorsprong werd uiteindelijk gevonden in de zeventiende speelminuut, toen Berghuis vanaf eigen helft ineens een dieptepass op maat gaf richting Godts. De linksbuiten controleerde de bal uitstekend en schoot raak in de rechterbenedenhoek: 1-0.

De tweede treffer werd op slag van rust genoteerd. Ditmaal was Heracles slordig in het uitverdedigen, waarna Ajax kon overnemen en op de rechterflank Bertrand Traoré bediend werd. Hij gaf hard en laag voor op Brobbey, die van dichtbij intikte.

In het tweede bedrijf ging Ajax verder waar het in de eerste helft gebleven was. Binnen een uur spelen volgde de 3-0, toen Edvardsen de voorzet van Hato vanaf links op behendige wijze verlengde. De bal bleef buiten bereik van doelman De Keijzer en viel binnen in de rechterhoek.

De 4-0 van Klaassen was bijzonder, want zijn rake schot vanaf de rand van de zestien was het honderdste doelpunt van de middenvelder in dienst van Ajax. In de slotfase gunde trainer Farioli bovendien nog debuutminuten in Ajax 1 aan Bounida en Steur.