Ajax deelt opstelling voor laatste oefenduel in aanloop naar Europees avontuur

De opstelling waarmee Ajax Olympiakos Piraeus gaat bestrijden is bekend. Francesco Farioli deelt basisplaatsen uit aan onder meer Dies Janse, Jaydon Banel en Kian Fitz-Jim, terwijl Ahmetcan Kaplan en Kristian Hlynsson op de bank zitten.

Voor Ajax is het duel met Olympiakos de laatste test in aanloop naar de voorrondes van de Europa League. Op 25 juli en 1 augustus nemen de Amsterdammers het op tegen FK Vojvodina.

Logischerwijs zal de opstelling van vrijdagmiddag enkele dingen prijsgeven over de basiself tegen de Servische tegenstander. Francesco Farioli lijkt in ieder geval vertrouwen te hebben in de nodige talenten.

Remko Pasveer verdedigt tegen Olympiakos het Amsterdamse doel. In de linie voor hem staan, van rechts naar links, Devyne Rensch, Josip Sutalo, Janse en Owen Wijndal geposteerd.

Op het middenveld is er ruimte voor Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim. Laatstgenoemde werd eerder in de voorbereiding nog gebruikt als hangende linksbuiten, maar lijkt vrijdag 'gewoon' vanaf het middenrif te spelen.

Voorin zijn er basisplekken voor Carlos Forbs, Chuba Akpom en Banel. Daarnaast heeft Ajax vijf wisselspelers meegenomen: Charlie Setford, Kaplan, Benjamin Tahirovic, Hlynsson en Precious Ugwu.

De spelers die donderdag in actie kwamen tegen Al-Wasl (2-1 winst) uit de Verenigde Arabische Emiraten, maken vrijdag geen onderdeel uit van de selectie. Ajax en Olympiakos trappen om 15:00 uur af.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Janse, Wijndal; Henderson, Taylor, Fitz-Jim; Banel, Akpom, Forbs.

Opstelling Olympiakos: n.n.b.

