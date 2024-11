Francesco Farioli is als vanzelfsprekend dolblij met de overwinning tegen PSV (3-2). De trainer van Ajax beloont zijn spelers na een fantastische week, waarin ook gewonnen werd van Feyenoord (0-2), met een extra dag vrij. "Ik verwacht ze pas op dinsdag terug", aldus Farioli in gesprek met ESPN.

Het is zaterdag na de wedstrijd even feest in de kleedkamer van Ajax, maar dat is van korte duur. "We moeten met beide benen op de grond blijven", zegt de Italiaanse trainer. "Het seizoen is nog lang en we zullen het nog zwaar krijgen. We gaan vandaag natuurlijk vieren, want dat hebben we verwacht, maar voor de rest is er niets anders. Voor de wedstrijd zei ik tegen mijn spelers dat ze de Mount Everest moesten beklimmen zonder zuurstof. En dat is gelukt. Ik weet niet waar ze het zuurstof vandaan hebben gehaald."

Ajax leverde een topprestatie door koploper PSV te kloppen. "Ik kan niets meer vragen dan wat de spelers vandaag hebben gebracht", zegt Farioli. "De toewijding die ik heb gezien kan niet beter. Eigenlijk waren de spelers vandaag in alle facetten fantastisch. Dat is de spirit die we nodig hebben."

Farioli wisselde ook deze week weer veelvuldig in zijn opstelling. Met de fantastische resultaten tegen Feyenoord en PSV kreeg de Italiaan de cricasters stil. "Zes dagen geleden werd ik vermoord door eigenlijk iedereen vanwege de beslissingen die ik nam", memoreert Farioli. "Het is niet zo dat ik nu mijn gelijk wil halen, dat is niet het geval. We zitten in een situatie dat we op alle details moeten letten."

Farioli spreekt van een 'perfecte week'. "Maar het is maar één week. Ik heb de spelers twee dagen vrij gegeven, omdat ik vind dat ze het echt verdiend hebben. Ik hoop dat de spelers dinsdag terugkeren op de club met een frisse geest en dezelfde honger. Donderdag staat een hele belangrijke wedstrijd in de Europa League op het programma (thuis tegen Maccabi Tel Aviv, red.), en op zondag spelen we tegen FC Twente."