Ajax bracht deze zomer bod uit op Ligue 1-spits, maar kreeg nul op rekest

Ajax heeft deze zomer tevergeefs een poging gedaan om Evann Guessand (23) los te weken bij OGC Nice, zo meldt L'Équipe maandag. Veel clubs zitten deze transferwindow voor de Ivoriaanse spits op het vinkentouw, maar Nice wijst vooralsnog alle avances af.

Naast Ajax zouden namelijk ook Bologna, VfL Wolfsburg, Villarreal en Girona zich in Frankrijk hebben gemeld voor Guessand. De voormalig werkgever van Francesco Farioli rekent voorlopig echter gewoon op de centrumaanvaller.

Dat Ajax zich bij de Zuid-Franse club meldt, kan niet los gezien worden van het feit dat Farioli inmiddels de scepter zwaait in de Johan Cruijff ArenA. De Italiaan en Guessand werkten één seizoen samen.

In dat jaar speelde de enkelvoudig international van Ivoorkust 38 wedstrijden onder Farioli, waarvan 16 als basisspeler. In totaal was de aanvaller goed voor 7 doelpunten en 2 assists.

Met wat voor bood Ajax zich bij Nice meldde, wordt niet duidelijk uit de berichtgeving. Hetzelfde geldt voor Guessands interesse in een eventuele overstap naar Amsterdam.

De 1,88 meter lange aanvalsleider beschikt in Frankrijk over een contract tot medio 2026. Transfermarkt schat zijn waarde in op acht miljoen euro.

Spitspositie bij Ajax

Terwijl Ajax de eerste officiële wedstrijden van het seizoen al lang en breed achter de rug heeft, is er nog genoeg onzekerheid over de selectie. De spitspositie is daarbij een van de meest besproken thema's.

Brian Brobbey zal zich vermoedelijk snel weer opwerken tot eerste keus in de punt van de aanval, terwijl Chuba Akpom op de nominatie staat om te vertrekken. Een verkoop van de Nigeriaanse Engelsman zou Ajax extra financiële mogelijkheden moeten bieden. Naast Guessand werd eerder ook Wout Weghorst genoemd als mogelijke nieuwe centrumspits voor Ajax.