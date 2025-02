Ajax bevestigt contractverlenging tot medio 2028 voor verhuurde speler

Het hing al even in de lucht, maar is nu officieel: Gerald Alders heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot medio 2028, met de optie op nog een jaar. Dat maken de Amsterdammers maandagavond bekend via de officiële kanalen. Vorige week maakte Voetbal International al melding van de aanstaande contractverlenging van de aan FC Twente verhuurde verdediger.

“We zijn erg blij dat Gerald heeft verlengd", aldus Marijn Beuker, directeur voetbal bij Ajax. "Hij is een intelligente speler die veel energie levert in het Ajax-spel. Hij kan zowel links- als rechtsback spelen en heeft in het verleden ook geregeld als middenvelder gespeeld. Gerald kan de komende maanden bij FC Twente wennen aan het niveau van de Eredivisie, zodat hij in de zomer een nog completere speler is bij zijn terugkeer."

Alders, die voornamelijk als rechtsback speelt maar ook als linksachter uit de voeten kan, was dit seizoen een vaste basisklant bij Jong Ajax. De negentienjarige verdediger speelde in elk duel mee en deed dat bijna altijd vanuit de basis.

In totaal speelde Alders tot dusver 39 officiële wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. De jeugdinternational van Nederland Onder 19 moet zijn debuut voor Ajax 1 nog wel maken.

Door de concurrentie op de rechtsbackpositie binnen Ajax van onder meer Anton Gaaei en de onlangs aangetrokken Lucas Rosa, koos hij ervoor om het seizoen op huurbasis af te maken bij Twente, in de hoop op meer speelminuten.

Bij Twente werd Alders de vierde en laatste versterking van de afgelopen transferperiode, na Naci Ünüvar, Arno Verschueren en Taylor Booth. Zij werden allen definitief overgenomen van hun vorige werkgever.

Zijn debuut voor de Enschedeërs moet Alders nog maken. Zondag tegen sc Heerenveen (3-3) zat hij de volledige wedstrijd op de bank.

