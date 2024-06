Ajax betaalt meerdere tonnen en legt na Jorthy Mokio volgend zestienjarig toptalent vast

Ajax is druk bezig met het werven van jonge, talentvolle voetballers. Nadat zaterdagnacht naar buiten kwam dat Jorthy Mokio de Amsterdamse gelederen komt versterken, meldt Tim van Duijn zondag namens Voetbal International dat ook Daniel Skaarud voor een avontuur bij Ajax kiest.

En dat was een transfer van de lange adem. Volgens de clubwatcher zit Ajax al twee jaar lang achter de zestienjarige Skaarud aan. Hij liep vorig jaar al eens stage in de hoofdstad, maar koos toen voor een profcontract bij zijn huidige werkgever, het Noorse Lillestrøm SK.

Skaarud is een vleugelaanvaller die op beide flankposities voorin uit de voeten kan. In Noorwegen staat hij te boek als een groot talent, weet Van Duijn. In zijn stageperiode in Amsterdam maakte Skaarud grote indruk op de clubleiding van de Nederlandse recordkampioen.

"Na lang onderhandelen zijn de clubs het eens geworden over een transfersom. Deze week werd een deal gesloten en nu is het een kwestie van de puntjes op de i zetten", schrijft de journalist in VI.

Die transfersom bedraagt ene paar tonnen, verzekert de clubwatcher. Dat bedrag kan door bonussen nog verder oplopen. Ajax troeft met zijn handtekening onder meer enkele Premier League-clubs af.

Zelf wilde de vleugelaanvaller al langer de overstap naar Nederland maken. Skaarud zal in eerste aansluiten bij de Onder 19. Skaarud beleefde vorig jaar zijn absolute doorbraak bij Lillestrøm, waar hij debuteerde als jongste speler ooit. Zeven dagen na zijn zestiende verjaardag mocht hij voor het eerst invallen tegen Rosenborg.

In totaal zou Skaarud dat seizoen tot vijf officiële wedstrijden komen in de Eliteserien. Dit kalenderjaar maakte hij enkel speelminuten in het bekertoernooi. In totaal staat de teller op zeventien wedstrijden, waarin hij vier keer trefzeker was en eenmaal aangever.

Namens Noorwegen speelde Skaarud verschillende jeugdinterlands. Zo kwam hij in actie voor de Onder 15, Onder 16 en Onder 17. In veertien jeugdinterlands kwam hij eenmaal tot scoren.

