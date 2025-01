Ajax bereikt mondeling akkoord over uitgaande transfer, maar speler twijfelt

Ajax heeft een mondeling akkoord bereikt met CD Leganés over een huurtransfer van Owen Wijndal, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. De Amsterdammers zijn een huursom van ‘ruim één miljoen euro’ overeengekomen, maar de deal is nog geen uitgemaakte zaak.

Dat komt namelijk doordat Wijndal zelf nog twijfelt over de overstap. De back weet niet zeker of degradatievoetbal wel bij hem past. “Het heeft er de schijn van dat Wijndal op een betere club wil wachten”, aldus Verweij.

De back kwam in de eerste seizoenshelft nauwelijks voor in de plannen van Francesco Farioli en zijn perspectief lijkt ook na de winterstop niet te veranderen. Verweij weet hoe dat komt.

“Dat heeft niet met zijn kwaliteiten of inzet te maken, maar met zijn salaris. De Zaandammer tekende zijn vijfjarige contract in financieel betere tijden en zou volgens bronnen jaarlijks bijna 2,5 miljoen euro opstrijken”, aldus de Ajax-watcher.

De Amsterdammers hoopten dat Wijndal afgelopen zomer al een uitgaande transfer zou maken, maar dat kwam er niet van. De linksback trainde samen met onder anderen Benjamin Tahirovic tijdelijk mee met Jong Ajax in afwachting van een transfer. Ook de middenvelder bleef uiteindelijk in de hoofdstad actief.

Wijndal kwam in de zomer van 2022 voor tien miljoen euro over van AZ, waar hij doorbrak en uitgroeide tot een international van het Nederlands elftal. In de Johan Cruijff ArenA heeft de in Zaandam geboren verdediger niet kunnen imponeren en zijn oude niveau kunnen halen.

De teller staat tot dusver op 39 wedstrijden voor Ajax, waarvan Wijndal er 7 dit seizoen speelde. De linkspoot ligt nog tot medio 2027 vast en is volgens Transfermarkt vier miljoen euro waard.