Ajax gaat drukke slotdagen van de transfermarkt tegemoet. De verkoop van Devyne Rensch en het binnenhalen van Youri Regeer zal de komende dagen afgerond worden, maar de Amsterdammers zijn daarna nog niet klaar.

De 21-jarige Rensch wordt heel spoedig gepresenteerd door AS Roma. De rechtsback, die meer dan 150 wedstrijden speelde voor de hoofdmacht van de Amsterdammers, is inmiddels gespot in de Italiaanse hoofdstad.

Hij wordt in Rome na Rick Karsdorp de volgende Nederlandse rechtsback. De Italiaanse club, die het woensdagavond opneemt tegen AZ, maakt zes miljoen euro over naar de Amsterdamse bankrekening.

Die financiële impuls zal Ajax aanwenden om het aantrekken van Regeer te bekostigen. De 21-jarige Haarlemmer komt over van FC Twente en gaat Ajax tussen de vier en vijf miljoen euro kosten.

Behalve de rechtsbackpositie is ook de linksbuiten nog een zorgenkindje voor Alex Kroes. Raúl Moro, eigendom van Real Valladolid, was de topkandidaat, maar raakte in zijn meest recente duel geblesseerd.

Die deal staat nu dus op losse schroeven, maar het aanschaffen van een speler op die plek is een belangrijke prioriteit. Mogelijk kan Ajax met nog een andere uitgaande transfer wat mogelijk maken.

Kristian Hlynsson mag namelijk deze winter, al dan niet tijdelijk, vertrekken bij Ajax, zo meldt Ajax Showtime. De IJslandse middenvelder mag zowel op huurbasis als definitief vertrekken uit Amsterdam.

De twintigjarige, die een marktwaarde van vier miljoen euro vertegenwoordigt, staat in de belangstelling van onder meer Fortuna Düsseldorf. Volgens de IJslandse journalist Orri Rafn Sigurdarson werkt Ajax momenteel aan een verhuur of definitief vertrek.

"Naast Fortuna Düsseldorf zou er nog een team uit de 2. Bundesliga interesse hebben, terwijl er ook twee clubs uit de Eredivisie Hlynsson graag zien komen op huurbasis", besluit het grootste Ajax-fanmedium.