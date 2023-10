Ajax baart opzien met ‘onjuiste’ Eredivisie-stand op eigen clubwebsite

Maandag, 2 oktober 2023 om 13:05 • Bart DHanis • Laatste update: 13:17

Ajax heeft opzien gebaard met de Eredivisie-stand op eigen website, zo viel het Algemeen Dagblad maandagochtend op. Op de website van de Amsterdamse club stond Ajax op de tiende plaats, met acht punten uit zes duels. Officieel heeft Ajax echter pas vijf wedstrijden gespeeld, omdat de wedstrijd tegen RKC Waalwijk nog uitgespeeld moet worden.

Zaterdagavond kwam Ajax via doelpunten van Brian Brobbey, Steven Bergwijn en Steven Berghuis tot drie keer toe op voorsprong en stevenden de Amsterdammers af op een overwinning, tot in de 86e minuut bij een 2-3 stand het noodlot toesloeg. Brobbey kwam in botsing met RKC-doelman Etienne Vaessen, die zijn tong inslikte, buiten bewustzijn raakte en vervolgens naar het ziekenhuis werd vervoerd. De wedstrijd werd daarop logischerwijs gestaakt.

Of Ajax het expres zo bedoeld heeft, of dat de stand automatisch virtueel op de site te zien is, is niet duidelijk. Inmiddels heeft de club de stand op de website aangepast en staat Ajax weer vijftiende, met vijf punten uit vijf duels. Ajax is begonnen aan de slechtste seizoensstart in bijna zestig jaar tijd. Tegen AZ kan de ploeg van Maurice Steijn komende zondag proberen de rug te rechten.

Wanneer het restant van de wedstrijd tegen RKC wordt uitgespeeld, is nog niet bekend. “We zijn in overleg met de clubs. We gaan ervan uit maandag of in de loop van de week duidelijkheid te hebben”, liet een woordvoerder van de KNVB weten tegenover het AD. Naar verwachting wordt het duel uitgespeeld in november, gezien het overvolle programma van de Amsterdammers.