'Ajax, AZ en Feyenoord houden speler van FC Utrecht nauwlettend in de gaten'

FC Utrecht wil langer door met huurling Miguel Rodríguez, zo meldt het Spaanse AS. De Domstedelingen willen de 21-jarige aanvaller komende zomer definitief overnemen van Celta de Vigo.

Rodríguez ligt bij Celta de Vigo nog tot medio 2028 vast, maar Utrecht kan hem voor 1,5 miljoen euro definitief overnemen. De Spaanse middenmoter houdt in dat geval vijftig procent van de transferrechten in handen.

In 17 officiële wedstrijden namens Utrecht was Rodríguez tot dusver goed voor 5 doelpunten en 3 assists. Volgens journalist Eduardo Burgos Rodriguez heeft de Spanjaard zich in de kijker gespeeld bij meerdere Nederlandse clubs.

Zo zouden Ajax, AZ en Feyenoord de linksbenige rechtsbuiten nauwlettend in de gaten houden. Utrecht heeft inmiddels besloten dat Rodríguez ook komend seizoen in Stadion Galgenwaard zal spelen.

Utrecht moest Rodríguez in de afgelopen zeven wedstrijden missen wegens een blessure. De club van trainer Ron Jans droomt van deelname aan de Champions League of Europa League.

Rodríguez stond bij Celta de Vigo te boek als een groot talent, maar wist nooit echt door te breken in de hoofdmacht. In totaal kwam hij 944 minuten in actie namens het eerste elftal, verdeeld over 32 optredens. Daarin was Rodríguez goed voor 2 doelpunten en 2 assists.

Feyenoord was vorige zomer nog in de race voor de handtekening van Bryan Gil (Girona), een Spaanse buitenspeler met een vergelijkbaar profiel. Ajax was in het afgelopen jaar bezig met Raúl Moro (Real Valladolid).