‘Agressieve’ Wout Weghorst beukt tegenstander omver en zorgt voor frustratie

Wout Weghorst heeft woensdag voor frustratie gezorgd in de oefenwedstrijd die het Nederlands elftal tegen de Duitse amateurclub TSV Havelse speelde. Volgens Valentijn Driessen van De Telegraaf werd de 'agressieve' speelstijl van de spits bepaald niet gewaardeerd.

In een video-item voor het Amsterdamse medium bespreekt Driessen de oefenwedstrijd met presentator Pim Sedee. Havelse werd met 6-1 aan de kant gezet dankzij goals van Weghorst (twee), Micky van de Ven (twee), Brian Brobbey en Jeremie Frimpong.

In het duel, dat twee helften van 35 minuten kende, kwamen met name de reserves van Oranje aan de bak. De basisspelers tegen Oostenrijk bleven achter in het spelershotel.

Weghorst kwam dus wel in actie. "Hij had nog iemand omver gebeukt, dat vonden ze (de spelers van Havelse, red.) niet zo leuk. Ze vonden hem wel heel agressief", zo weet Driessen.

De amateurclub had van de KNVB te horen gekregen dat ze niet agressief mochten spelen in de oefenwedstrijd, vermoedelijk uit angst voor blessures. "Weghorst deed dat dus wel. Hij scoorde ook twee keer."

'Pijnlijke middag' voor De Ligt

Voor één speler van het Nederlands elftal verliep het duel niet op rolletjes. "Het werd een pijnlijke middag voor Matthijs de Ligt", aldus de chef voetbal van

"Hij werd voorbij gespeeld door een speler van een club uit de vierde divisie van Duitsland en die scoorde ook nog." Of het tegendoelpunt daadwerkelijk een fout van De Ligt was, is niet bekend.

