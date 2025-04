Jan Joost van Gangelen helpt gerucht over afwezigheid de wereld uit

Jan Joost van Gangelen heeft een gerucht over zijn voorlopige afwezigheid bij ESPN de wereld uit geholpen. De presentator gaf onlangs via social media aan ‘een stapje terug’ te doen en dat hij ‘niet lekker’ in zijn vel zit. Het terugtrekken heeft niets te maken met zijn eventuele deelname aan een bekend tv-programma.

Afgelopen weekend deelde Van Gangelen het persoonlijke bericht op Instagram dat hij de werklast gaat verlagen. “Sinds enige tijd heb ik het gevoel dat ik figuurlijk over de kop ben geslagen. Ik zit steeds vaker niet lekker in mijn vel en dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor mijn gezondheid”, zo zei de presentator, die aangaf zich voorlopig terug te trekken.

In de dagen na het bericht van Van Gangelen zette Reality FBI op Instagram een ‘zoektocht’ uit naar bekende Nederlanders die op het vliegtuig zouden stappen naar Maleisië voor opnames van het bekende tv-programma Expeditie Robinson.

Van Gangelen werd door socialmediagebruikers direct genoemd als een van de mogelijke deelnemers aan het programma vanwege zijn voorlopige afwezigheid bij ESPN, maar dat blijkt niet zo te zijn. Reality FBI nam direct contact op met de presentator, die betrokkenheid bij Expeditie Robinson ontkende.

Wel heeft Van Gangelen in het verleden de wens uitgesproken om ooit deel te nemen aan het survivalprogramma, maar daarbij gaf hij aan dat het bijna onmogelijk is om te combineren met zijn werk.

Ook de woorden van ESPN-collega Kenneth Perez van afgelopen weekend maakten wel duidelijk dat Van Gangelen niet zomaar een stap terug doet van de sportzender.

“Ik denk dat ‘even niet lekker in z’n vel’ een understatement is”, zei de Deense analist in Dit was het Weekend. “We kunnen niet wachten tot hij sterker en gezonder terugkomt.”