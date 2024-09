Bizar probleem van mascotte zorgt voor uitstel van aftrap bij KKD-wedstrijd

De aftrap van de wedstrijd FC Eindhoven - Roda JC Kerkrade in de Keuken Kampioen Divisie werd vrijdagavond vertraagd vanwege een bizar probleem van de mascotte van de thuisclub.

Commentator Leo Driessen legt in het schakelkanaal op ESPN uit wat er precies aan de hand is. "FC Eindhoven - Roda JC begon ietsje later, omdat de mascotte niet van het veld af wilde. Of eigenlijk: niet kon..."

"Zijn hoofd zat verkeerdom, dus hij wist niet waar hij was. En niemand die hem hielp. Dan duurt het even", aldus Driessen.

De aftrap werd overigens slechts enkele minuten uitgesteld.