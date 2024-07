Adrien Rabiot hakt definitief knoop door over toekomst na aanbieding Juventus

Adrien Rabiot is deze zomer transfervrij op te halen. De Fransman heeft besloten niet in te gaan op de meest recente aanbieding van Juventus en gaat de club verlaten, 'tenzij er iets geks gebeurt', zo schrijft Fabrizio Romano de stand van zaken.

La Gazzetta dello Sport meldde eerder al dat Juventus Rabiot een aanbieding deed van 7,5 miljoen euro per seizoen, maar de club heeft daar nooit een antwoord op gekregen. De befaamde roze sportkrant wist tevens te melden dat Rabiot op de radar staat van AC Milan, Real Madrid, Liverpool, Galatasaray en AS Roma.

Rabiot speelde in totaal 212 wedstrijden voor Juventus, waarin hij goed was voor 22 goals en 15 assists. Met name vorig seizoen nam de 29-jarige Rabiot zijn bij vlagen kwakkelende club meermaals bij de hand.

Rabiot won in zijn tijd bij Juventus eenmaal de Italiaanse landstitel. Daarnaast mocht de halvefinalist op het afgelopen EK ook tweemaal de Coppa Italia bijschrijven. Tevens heeft Rabiot een Italiaanse Supercoppa op zijn palmares staan.

Waar de toekomst van Rabiot ligt, is vooralsnog onbekend. Romano meldt dat Rabiot in gesprek is met meerdere clubs over een transfer, maar welke clubs dat zijn, is vooralsnog niet duidelijk. Waarschijnlijk gaat het om clubs in het bovengenoemde rijtje van La Gazzetta dello Sport.

Vorig jaar zomer was Rabiot dicht bij een transfer naar Manchester United. Erik ten Hag wilde de centrale middenvelder graag verwelkomen, maar van een transfer kwam het destijds niet en Rabiot verlengde zijn aflopende contract bij Juventus met één seizoen.

Rabiot staat nu definitief voor een vertrek, 'tenzij er iets geks gebeurt', zo omschrijft Romano de situatie. Rabiot is momenteel nog op vakantie na het EK met Frankrijk en zal daarna snel een keuze moeten maken gezien het naderende clubseizoen.

