ADO geeft PEC Zwolle hoop na bliksemstart maar promotie blijft uit

Zondag, 16 april 2023 om 14:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:45

ADO Den Haag heeft niet kunnen zorgen voor promotie van PEC Zwolle naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Advocaat stond zondag met 2-0 voor tegen nummer drie Almere City, maar stapten uiteindelijk met een 2-3 nederlaag van het veld. Thomas Verheydt zorgde met een geweldige goal voor het hoogtepunt van de ontmoeting in Den Haag, maar dat was dus niet voldoende voor drie punten voor ADO en promotie van PEC.

Bijzonderheden:

Verheydt, die met een masker speelde, brak de ban met een fraaie halve omhaal van binnen de zestien. Het werd nog mooier voor ADO toen Mario Bilate de bal terugkopte en Titouan Thomas binnentikte: 2-0. Almere City rechtte echter de rug en het was de doogebroken Kornelius Hansen die de bal onder Sonny Stevens schoof: 2-1. Na rust was de comeback van de bezoekers compleet. Een minuut na de hervatting trok verdediger Hamdi Akujobi de stand gelijk op aangeven van Hansen. De winnende treffer viel halverwege de tweede helft: Lance Duijvestijn vond de uiterste hoek met een harde knal. ADO probeerde het nog wel in de slotfase, maar de nederlaag was niet meer af te wenden.

?? Een heerlijke treffer van Thomas Verheydt! ADO leidt met 2-0 tegen Almere City waardoor PEC virtueel gepromoveerd is ??#adoalm pic.twitter.com/EiRpz7wi2x — ESPN NL (@ESPNnl) April 16, 2023

ADO Den Haag - Almere City FC 2-3

7' 1-0 Thomas Verheydt

12' 2-0 Titouan Thomas

35' 2-1 Kornelius Normann Hansen

46' 2-2 Hamdi Akujobi

64' 2-3 Lance Duijvestijn

????????????????! Almere City stelt het promotiefeestje van PEC Zwolle nog even uit ?????#adoalm — ESPN NL (@ESPNnl) April 16, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 33 24 3 6 51 75 2 Heracles Almelo 33 22 4 7 50 70 3 Almere City FC 33 19 5 9 13 62 4 Willem II 32 16 8 8 20 56 5 VVV-Venlo 33 15 8 10 6 53 6 MVV Maastricht 33 16 5 12 2 53 7 FC Eindhoven 33 14 9 10 3 51 8 NAC Breda 32 15 4 13 -1 49 9 De Graafschap 33 13 7 13 9 46 10 Jong AZ 33 12 8 13 2 44 11 ADO Den Haag 33 11 10 12 -7 43 12 Telstar 33 11 10 12 -15 43 13 Roda JC Kerkrade 33 12 6 15 -4 42 14 Jong PSV 33 11 8 14 -1 41 15 Jong Ajax 33 10 10 13 -2 40 16 Helmond Sport 33 10 8 15 -17 38 17 TOP Oss 33 9 5 19 -23 32 18 FC Dordrecht 33 8 6 19 -22 30 19 FC Den Bosch 33 9 3 21 -36 30 20 Jong FC Utrecht 33 6 5 22 -28 23