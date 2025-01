ADO Den Haag wil het woord 'kanker' verbieden: supporters reageren woedend

ADO Den Haag heeft het gehad met de spreekkoren in het stadion. In het specifiek zijn de Den Haagse clubvertegenwoordigers zat van het gebruik van het woord 'kanker'. In een brief richten zij zich tot een groepje fans, die woedend hebben gereageerd.

"De club lijkt het bij eigen supporters te gaan aanpakken", schrijft het Algemeen Dagblad vrijdag over de situatie. "In een brief naar een groepje fans verwijst de club naar klachten van supporters, spelers, sponsoren en andere clubs."

Fans die zich in de toekomst toch vergrijpen aan het gebruik van het woord 'kanker' kunnen 'passende maatregelen' verwachten, zo voegt de Haagse club waarschuwend toe.

Het feit dat spreekkoren, waarbij de verschrikkelijke ziekte haast als bijvoeglijk naamwoord wordt ingezet, steeds vaker het woord kanker bevatten is onacceptabel, pent de club neer in de brief.

Het AD kreeg van ADO geen antwoord op vragen over welke maatregelen ze dan precies nemen, mochten fans de regel overtreden. De harde kern van ADO heeft publiekelijk woedend gereageerd op het voornemen van de club.

Dat heeft meerdere redenen. "Ten eerste benadrukken ze dat dit seizoen serieus actie is ondernomen om de sfeer te verbeteren en positief te maken, onder andere door de trommel op Midden-Noord terug te brengen", ontleedt het AD de boze reactie van (een deel van) de supporters.

"Ten tweede ziet de harde kern het als ‘aanval op haar Haagse identiteit’. Kankeren hoort bij Den Haag, is het motto." Jacco van Leeuwen van de Supportersvereniging Haagsche bluf voegt nog toe.

"Vooropgesteld: kanker is een ernstige ziekte die in principe niet in een stadion thuishoort”, zegt hij tegen het AD. "En juist dit seizoen wordt er veel minder met kanker gezongen en krijgen we veel complimenten over de sfeer. We zijn als vereniging veel in gesprek met de club, dus we vinden het raar dat dit ineens uit de lucht komt vallen. Je had kunnen voorspellen dat zo’n mail niet goed valt."