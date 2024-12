Aderlating voor Willem II: belangrijke aanvaller pas weer inzetbaar in 2025

Willem II kan voorlopig niet beschikken over Kyan Vaesen. De Belgische spits heeft last van een knieblessure en zal daarom een kijkoperatie ondergaan. De 23-jarige Belg hoopt na de winterstop weer inzetbaar te zijn voor de Tilburgers.

“Dit kalenderjaar kan ik helaas niet meer in actie komen”, meldt Vaesen op de clubwebsite van Willem II. “Omdat ik al enkele weken last heb van mijn knie. Door deze operatie hoop ik na de winterstop weer fit te zijn en van waarde te zijn voor de club.”

Vaesen kwam deze zomer op huurbasis over van het Belgische KVC Westerlo. De spits was tot nu toe goed voor vier doelpunten voor Willem II en is daarmee gedeeld clubtopscorer. Landgenoot Cisse Sandra wist ook vier keer het net te vinden.

De Tilburgers missen de Belgische spits in ieder geval in de ontmoetingen tegen PEC Zwolle, Noordwijk en NEC.

Met onder anderen Jeremy Bokila en Emilio Kehrer beschikt de ploeg van trainer Peter Maes over een aantal vervangers in de punt van de aanval.

De Tricolores staan momenteel op een veilige twaalfde plaats in de Eredivisie. Willem II wist tot nu toe zestien punten te verzamelen in vijftien wedstrijden.