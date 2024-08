AD noemt naast Blind nog één speler voor wie het stopt bij Oranje

Ronald Koeman maakt vrijdag zijn eerste voorselectie bekend sinds het EK. Oranje gaat zich voorbereiden op de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland en doet dat naar verluidt met een flink uitgedunde selectie, zo is de verwachting van het Algemeen Dagblad.

Woensdag werd al bekend dat Daley Blind zijn laatste interland in het shirt van Oranje heeft gespeeld. De middenvelder annex verdediger houdt het na 108 interlands voor gezien. Blind stelt zich alleen nog beschikbaar als de nood hoog is bij het Nederlands elftal.

Ook voor Georginio Wijnaldum stopt het definitief bij Oranje, zo is de verwachting van het AD. De middenvelder behoorde deze zomer nog wel tot de EK-selectie, maar speelde nauwelijks een rol van betekenis. Wijnaldum maakte enkel speelminuten in de groepsfase tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk.

Iemand die ook moet vrezen voor zijn plek is Marten de Roon. Voor de middenvelder van Atalanta, die woensdagavond de Europese Supercup aan Real Madrid (2-0) moest laten, lijkt zijn interlandcarrière als een nachtkaars uit te gaan. De Roon ontbrak op het EK vanwege een blessure die hij kort daarvoor opliep.

Waar spelers afzwaaien, komt er ook ruimte voor nieuwe aanwas. Het AD noemt Crysencio Summerville als 'logische nieuwkomer'. De aanvaller maakte onlangs een fraaie stap omhoog met zijn transfer van Leeds United naar West Ham United. Hij mag laten zien dat hij ook op het hoogste niveau in Engeland wekelijks kan uitblinken.

Oranje begint de Nations League-campagne met een thuiswedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Het Philips Stadion in Eindhoven is op 7 september het decor voor dat duel. Drie dagen later neemt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Duitsland.

Oranje wist tijdens de vorige editie van de Nations League door te stoten tot de finaleronde in eigen land. De ploeg van Koeman eindigde destijds als vierde, nadat achtereenvolgens werd verloren van Kroatië (na verlenging) en Italië. Spanje ging door een 1-0 zege op Kroatië in de finale met de beker aan de haal.