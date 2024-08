Feyenoord lijkt naast komst van Argentijns toptalent Buonanotte te grijpen en richt pijlen nu op man van €19.5 miljoen

Feyenoord moet een streep zetten door de komst van Facundo Buonanotte, zo meldt het Algemeen Dagblad maandag. Het Argentijns toptalent van Brighton & Hove Albion stond enige tijd op de radar bij de Rotterdammers, maar een huurdeal kon uiteindelijk niet afgerond worden.

Buonanotte staat te boek als een enorm talent. De tweevoudig Argentijns international vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van achttien miljoen euro. Echter bleken er de afgelopen weken kapers op de kust voor Feyenoord.

Celtic en met name Southampton aasden namelijk ook op de middenvelder van Brighton. Daarom is de verwachting bij Feyenoord dat Buonanotte niet meer zal komen en wil het zijn interesse verleggen.

Er wordt nu verwacht dat Buonanotte in Engeland wil blijven en dus bekijkt Feyenoord alternatieven. Eén van de mogelijke targets speelt ook bij Brighton, namelijk Ibrahim Osman.

Voetbal International meldde zondag dat de Rotterdammers tijdens de onderhandelingen met Brighton over Buonanotte ook hebben gesproken over Osman. De komende tijd moet blijken of hij wel haalbaar is voor Feyenoord.

Brighton nam hem deze zomer over van FC Nordsjaelland, voor 19,5 miljoen euro. Het is echter de vraag hoeveel hij komend seizoen in actie gaat komen voor de Premier League-club. Daarom denkt Feyenoord dat hij misschien wel haalbaar is op huurbasis.

Eerder in de transferwindow deed Feyenoord ook al zaken met de ploeg waar de 31-jarige Fabian Hürzeler komend seizoen voor de groep staat. Mats Wieffer bewandelde namelijk de omgekeerde weg, voor zo'n dertig miljoen euro. Ook Yankuba Minteh speelt volgend seizoen voor de Engelsen.

