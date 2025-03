Acute problemen voor Ronald Koeman en Oranje? ‘Sterkhouder Nederlands elftal is structureel geblesseerd’

De voorselectie van het Nederlands elftal die Ronald Koeman afgelopen vrijdag naar buiten bracht, kende weinig verrassingen. Het ontbreken van Matthijs de Ligt zorgde wél voor enige verbazing, maar wat Valentijn Driessen betreft wordt de centrumverdediger van Manchester United onder één voorwaarde alsnog opgeroepen.

Er bestaat namelijk een reële kans dat Nathan Aké de aanstaande interlands tegen Spanje aan zich voorbij moet laten gaan. De linkspoot van Manchester City haakte halverwege af in het FA Cup-treffen met Plymouth Argyle (3-1 winst).

“Aké viel weer uit bij Manchester City. Dat wordt wel een probleem”, voorziet Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

“Hij is bijna structureel geblesseerd. Dan vind ik dat je verder moet kijken en dan kom je uit bij Matthijs de Ligt.” Onder Rúben Amorim laat de voormalig Ajacied de laatste weken herhaaldelijk goede dingen zien.

Mike Verweij brak eerder een lans voor Ryan Flamingo, maar de jongeling van PSV is wat Driessen betreft nog niet ver genoeg in zijn ontwikkeling. “Bij hem weet je ook niet precies wat je hebt op dit moment. Moet je zo iemand er dan bij gaan halen?”, vraagt Driessen hardop af.

De overgebleven centrumverdedigers in de voorselectie van Koeman zijn Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke en Stefan de Vrij, terwijl ook Lutsharel Geertruida en Jorrel Hato op die positie uit de voeten kunnen. De KNVB communiceerde nog niks over het mogelijke ontbreken van Aké.

Nederland komt in maart tweemaal in actie tegen Spanje in het kader van de kwartfinale van de Nations League. Op de 20ste komen de Zuid-Europeanen naar De Kuip, drie dagen later gaan Koeman en consorten op bezoek in Spanje.