AZ heeft donderdagavond een razendknappe overwinning geboekt in de Europa League. In Alkmaar was de ploeg van Maarten Martens te sterk voor het Fenerbahçe van José Mourinho: 3-1. Het mooiste doelpunt van de avond kwam van Kees Smit, de achttienjarige middenvelder die de vijandige defensie doldraaide en de 2-1 aantekende. AZ staat dankzij de zege op zes punten in de competitie.

Martens trad aan met een behoorlijk geïmproviseerde opstelling, want onder meer aanvoerder Jordy Clasie, Bruno Martins Indi, Kristijan Belic, Ruben van Bommel, Zico Buurmeester, Ibrahim Sadiq, Lequincio Zeefuik en David Møller Wolfe waren om uiteenlopende reden niet inzetbaar.

AZ begon uitstekend aan de wedstrijd en nam direct het heft in handen, al leverde de druk op het vijandige doel in de openingsfase geen doelpunten op. Na een kwart wedstrijd werd Fenerbahçe meermaals gevaarlijk.

Eerst moest Maxim Dekker een bal van de lijn halen na een inzet van Edin Dzeko, terwijl ook doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro even later redding moest brengen op een inzet van de spits van Fener.

Hoewel de eerste kansen in de tweede helft voor de Turkse ploeg waren, sloeg AZ na een uur spelen plotseling toe. Debutant Ro-Zangelo Daal tikte op aangeven van Troy Parrot op fraaie wijze binnen bij de tweede paal: 1-0.

Lang kon AZ overigens niet geniet van de voorsprong, want tien minuten later gaf het scorebord al een 1-1 tussenstand aan. Youssef En-Nesyri miste in de 62ste minuut nog een penalty, maar daarna was het na een pass van Dzeko alsnog raak voor de spits.

Een kwartier voor tijd stond invaller Smit op. Hij zette een een-tweetje op met Sven Mijnans, die met een fraaie hakbal Smit bediende. Laatstgenoemde omspeelde Rodrigo Becão op geniale wijze en hij hield het hoofd koel in de afronding: 2-1. Kort voor tijd maakte Kasius het Alkmaarse feest compleet, want hij maakte de 3-1 na een perfecte steekpass van Smit.

