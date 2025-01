AC Milan en Feyenoord voeren concrete gesprekken over een transfer van Santiago Gimenez, zo meldt Florian Plettenberg namens Sky Deutschland. Het Algemeen Dagblad voegt daar later aan toe dat de Rotterdammers een openingsbod ter waarde van dertig miljoen euro van tafel hebben geveegd, waarna de onderhandelingen verder gegaan zijn.

Het is geen geheim dat Milan concreet geïnteresseerd is in de Feyenoord-spits. Eerder op vrijdag meldde Fabrizio Romano al dat I Rossoneri een officieel bod voorbereidde op Gimenez, maar nu is het eerste contact daadwerkelijk gelegd.

De Italianen willen de deal namelijk graag nog deze winter afronden. Gimenez zou geïnteresseerd zijn, maar heeft vooralsnog geen gesprekken gevoerd met Milan. “Hij blijft volledig gefocust op Feyenoord”, aldus Plettenberg.

Feyenoord bevindt zich in een sterke onderhandelingspositie, daar Gimenez in De Kuip nog vastligt tot medio 2027. Volgens Transfermarkt is de Mexicaan momenteel 37 miljoen euro waard. Het AD verzekert dat Milan bereid is dertig miljoen euro te betalen, maar daar wilde Feyenoord dus niet in meegaan.

Het contact tussen beide clubs lag in de lijn der verwachting, daar Romano dus meldde dat de Italianen Feyenoord zouden gaan ‘testen’. Gimenez zelf zou dat hebben aangemoedigd. Daarmee lijkt het er sterk op dat de spits zichzelf klaar acht voor de volgende stap in zijn carrière.

Bij Feyenoord is Gimenez sinds de terugkeer van zijn blessure namelijk aardig op dreef. Woensdagavond vertolkte hij nog een hoofdrol in de Champions League-zege op Bayern München, waarin hij twee keer trefzeker was.

De statistieken van Gimenez bij Feyenoord zijn sowieso uitstekend te noemen. In 104 officiële wedstrijden was de linkspoot goed voor 64 doelpunten en 14 assists.