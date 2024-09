AC Milan maakt binnen no time gehakt van Venezia en vindt weg omhoog in Serie A

AC Milan is zaterdagavond over Venezia heen gewalst. De manschappen van Paulo Fonseca waren in het San Siro binnen 29 minuten uitgevoetbald, want toen stond de 4-0 eindstand al op het scorebord. De doelpunten werden gemaakt door Theo Hernández, Youssef Fofana, Christian Pulisic (penalty) en Tammy Abraham (ook een penalty). Milan kon de punten na een zwakke start in de Serie A goed gebruiken en staat nu achtste. Venezia staat met slechts één punt onderaan.

Binnen 88 seconden lag de bal in het doel van Venezia. Rafael Leão gaf de bal op de linkerflank met een artistieke hakbal mee aan de opgekomen Theo Hernández. De linksback schoof de bal uit een lastige hoek door de benen van keeper Jesse Joronen: 1-0.

In de zestiende minuut viel de 2-0 voor AC Milan. Een hoekschop van Christian Pulisic werd ingekopt door Youssouf Fofana. Negen minuten later kreeg Milan een penalty, toen Venezia-keeper Joronen een houdbare bal losliet en vervolgens de inlopende Tammy Abraham vloerde. Pulisic benutte de penalty: 3-0.

Vier minuten later werd Leão bij het kappen en draaien gevloerd in het strafschopgebied van Venezia, waardoor de thuisploeg opnieuw een strafschop te nemen kreeg. Deze keer mocht Abraham achter de bal gaan staan. De Engelsman schoof beheerst binnen: 4-0.

Na een uur spelen dacht Francesco Zampano een eretreffer te maken voor Venezia, maar zijn rake schot vond geen doorgang vanwege een overtreding in de aanloop. Even later moest Venezia met tien man verder, toen Hans Nicolussi Caviglia hard met zijn noppen inkwam op het onderbeen van Ruben Loftus-Cheek.

AC Milan speelde de wedstrijd in het restant simpel uit, zonder zich al te veel in te spannen. De ploeg van trainer Fonseca opent dinsdag het Champions League-seizoen met een thuisduel met het Liverpool van Arne Slot.