AC Milan legt bijzonder laag bod neer bij Feyenoord voor Santiago Gimenez

Het is nog maar de vraag of Santiago Gimenez Feyenoord in de slotfase van de transferwindow inruilt voor AC Milan. Clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International meldt maandag namelijk dat de Italiaanse grootmacht de transfersom niet in één keer wenst over te maken naar Rotterdam.

AC Milan heeft twintig miljoen euro over voor Gimenez en wil dat bedrag in vier termijn betalen. Feyenoord gaat sowieso nooit akkoord met een dergelijke betalingsconstructie en vindt het bedrag ook te laag, zo benadrukt Krabbendam.

Volgens de Feyenoord-watcher zien alleen AC Milan en Gimenez zelf een winterse transfer nog zitten. Feyenoord verlangt het dubbele van wat de grootmacht uit de Serie A op tafel wil leggen voor de Mexicaanse spits. De huidige transferwaarde van Gimenez wordt geschat op 37 miljoen euro, al vallen winterse deals vaak duurder uit.

Krabbendam verwacht gezien het aanbod vanuit Milaan dan ook niet dat Gimenez één dezer dagen wordt gepresenteerd in het San Siro. De topschutter uit Mexico aast sowieso op een vertrek uit De Kuip, maar AC Milan lijkt voorlopig niet zijn nieuwe werkgever te worden.

Het Algemeen Dagblad meldde eerder dat AC Milan nog dertig miljoen euro over had voor Gimenez, een bedrag dat nu dus fors naar beneden is gehaald. Ook een club uit de Saudi Pro League zou de Mexicaan willen inlijven.

Gimenez is na bijna drie seizoenen in de Eredivisie klaar voor de stap naar een Europese topcompetitie. De aanvaller, die in Rotterdam kampioen werd en de TOTO KNVB Beker won, zag vorig jaar zomer een transfer naar Nottingham Forest op het laatste moment afketsen.

Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic is als adviseur aan AC Milan verbonden. In die rol was de oud-spits maandag aanwezig bij de presentatie van Kyle Walker, die op huurbasis is overgenomen van Manchester City. Ibrahimovic sprak op die bijeenkomst ook over de mogelijke komst van Gimenez.

''Gimenez heeft veel talent en potentie. Iedereen weet hoe goed hij is'', is de voormalig aanvaller uit Zweden gecharmeerd van de kwaliteiten van de 23-jarige spits van Feyenoord.