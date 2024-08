AC Milan komt niet voorbij Lazio; debutant Romelu Lukaku en David Neres helden van Napoli

AC Milan heeft opnieuw duur puntenverlies geleden in de Serie A. I Rossoneri begonnen zeker niet met hun sterkste elftal en wisten uiteindelijk niet te winnen van Lazio: 2-2. Ondertussen speelde Romelu Lukaku een heldenrol bij Napoli, dat dankzij twee (!) treffers in blessuretijd won van Parma (2-1).

Aan de kant van Milan stond Tijjani Reijnders aan de aftrap, maar dat gold niet voor sterspelers Rafael Leão en Theo Hernández. Aanwinst Álvaro Morata was bovendien geblesseerd. Het leverde basisplaatsen op voor onder meer Noah Okafor en Samuel Chukwueze. Bij Lazio begon Tijjani Noslin op de bank.

Strahinja Pavlovic eiste een absolute hoofdrol op. De Servische mandekker voorkwam in de openingsfase eerst de 1-0 door de bal voor de doellijn weg te werken en even later maakte hij zelf de 0-1. De van Red Bull Salzburg overgekomen mandekker kopte een hoekschop van Christian Pulisic binnen.

Lazio deed aardig mee, maar stuitte meer dan eens op Pavlovic. Milan kreeg ondertussen de kans op de 0-2, maar de afwerking van Okafor was niet om over naar huis te schrijven. De Zwitser kwam op slag van rust opnieuw dichtbij, maar ditmaal kwam hij een teenlengte tekort om raak te prikken.

Lazio kwam goed voor de dag in de tweede helft en had al snel op gelijke hoogte kunnen komen via Matteo Guendouzi, ware het niet dat zijn schot over ging. Vlak daarna was het alsnog raak, toen Nuno Tavares uitstekend voorgaf en Taty Castellanos afwerkte: 1-1.

Vier minuten later was het opnieuw raak voor Lazio en weer speelde Tavares een grote rol in de treffer. Opnieuw stoomde hij op aan de linkerkant en ditmaal werd zijn lage pass binnengewerkt door Boulaye Dia: 2-1.

Milan-trainer Paulo Fonseca greep in en stuurde vier nieuwe spelers het veld in. De uitgefloten Roma-huurling Tammy Abraham gaf mee aan de eveneens zojuist ingevallen Leão, die keihard raakschoot in de korte hoek: 2-2. Beide ploegen kwamen nog dicht bij een treffer, maar gescoord werd er niet meer in Stadio Olimpico.

Napoli - Parma 2-1

Dat Napoli zou winnen van Parma, was lange tijd een utopie. De bezoekers stonden dankzij een benutte strafschop van Ange-Yoan Bonny zeer lange tijd met 0-1 voor. Ook na tweede gele kaart voor doelman Zion Suzuki leek Parma stand te houden.

Niets bleek echter minder waar, want in minuut 92 werd debutant Lukaku, die na een uur inviel, de held van Napoli. De Belg ontving de bal van Leonardo Spinazzola en schoot uit de draai keihard raak: 1-1.

Napoli drukte door en kwam in minuut 97 zelfs op 2-1. De voorzet van David Neres belandde perfect op het hoofd van André-Frank Zambo Anguissa, die snoeihard raak kopte en voor enorme vreugde zorgde in Stadio Diego Armando Maradona.