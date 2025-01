AC Milan doet een nieuwe poging om Santiago Gimenez nog deze maand over te nemen van Feyenoord, zo meldt Matteo Moretto van Relevo. Volgens de Italiaanse journalist brengt de Italiaanse grootmacht een tweede bod uit op de 23-jarige spits, die inmiddels ook persoonlijk akkoord zou zijn met de club.

Sinds vrijdag is bekend dat Milan vol gaat voor de komst van GImenez, die woensdag met twee goals een hoofdrol vertolkte in de Champions League tegen Bayern München (3-0 winst). Fabrizio Romano meldde dat Milan een eerste bod deed, dat door Feyenoord van tafel werd geveegd.

Milan is vastberaden om Gimenez in te lijven en heeft dus een tweede bod ingediend. Over exacte bedragen wordt door Moretto niet gesproken.

Wel weet de journalist dat Gimenez persoonlijk akkoord is met Milan over een contract voor drieënhalf jaar plus een optie voor nog een jaar.

Feyenoord bevindt zich in een sterke onderhandelingspositie, daar Gimenez in De Kuip nog vastligt tot medio 2027. Volgens Transfermarkt is de Mexicaan momenteel 37 miljoen euro waard. Het Algemeen Dagblad verzekerde eerder dat Milan bereid was dertig miljoen euro te betalen, maar daar wilde Feyenoord dus niet in meegaan. Het nieuwe bod zal hoger liggen.

De statistieken van Gimenez bij Feyenoord zijn uitstekend te noemen. In 104 officiële wedstrijden was de linkspoot goed voor 64 doelpunten en 14 assists.