Absolute uitblinker De Vrij krijgt een 8, ook zes onvoldoendes bij Oranje

Absolute uitblinker De Vrij krijgt een 8, ook zes onvoldoendes bij het Nederlands elftal

Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond na een zwaarbevochten wedstrijd in de kwartfinale van het EK afgerekend met Turkije: 2-1. Stefan de Vrij en een eigen goal van Mert Muldur zorgden voor de ommekeer. In de halve finale wacht nu een duel met Engeland, dat na strafschoppen te sterk was voor Zwitserland. Voetbalzone beoordeelt de spelers van Oranje die minimaal 45 minuten in actie kwamen met een rapportcijfer.

Bart Verbruggen: 6,5

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dit EK is Bart Verbruggen de onbetwiste nummer één onder de lat bij bondscoach Ronald Koeman. Waar hij zich tegen Frankrijk kon onderscheiden met cruciale reddingen, kreeg hij tijdens de overtuigende zege op Roemenië weinig te doen. De 21-jarige sluitpost stond bij de openingstreffer van Turkije aan de grond genageld bij een afgeslagen hoekschop, waardoor Akaydin kon binnenknikken. Na rust imponeerde Verbruggen wel met een sterke redding, waarmee hij de 2-0 van Turkije voorkwam. Ook in de absolute slotfase had de doelman een geweldige reflex in huis.

Denzel Dumfries: 5

Eerder dit toernooi had Denzel Dumfries wat last van zijn hamstring. Hij keerde tijdens de 3-0 zege op Roemenië in de achtste finales terug in de basis en behield tegen Turkije zijn plek bij de eerste elf. De rechtsback beging ruim tien minuten voor rust een enorme fout door een geblokte bal van Nathan Aké over de achterlijn te laten lopen in plaats van weg te werken.

Uit de daaropvolgende hoekschop kopte Samet Akaydin Turkije op voorsprong nadat Dumfries buitenspel ophief bij een voorzet van Arda Güler. De vleugelverdediger zat totaal niet in de wedstrijd, toch was hij beslissend in de ommekeer van Oranje. Uit zijn gevaarlijke voorzet achter de defensie van Turkije, schoot Mert Muldur de bal in eigen doel.

Stefan de Vrij: 8

Eigenlijk al het gehele eindtoernooi heeft Stefan de Vrij een solide indruk gemaakt. Ook zaterdagavond in de kwartfinale was hij enkele keren belangrijk door goed in te grijpen. Hij had geen directe tegenstander tegen Turkije, waardoor hij het gevaar van lopende mensen in het oog moest houden en slaagde daar ook in. Op het moment dat Oranje maar niet door de stugge Turkse defensie leek te komen, kwam het langszij dankzij een rake kopbal van De Vrij.

Virgil van Dijk: 6

Van Koeman kreeg Virgil van Dijk zaterdagavond de opdracht mee om door te dekken op de valse spits Güler. Doordat het Turkse toptalent zo enorm ver uitzakte viel er voor Van Dijk weinig door te dekken. In het eerste bedrijf viel de aanvoerder van het Nederlands elftal weinig te verwijten. Met ruim een uur op de klok liep Van Dijk tegen een gele kaart aan door Baris Alper Yilmaz onreglementair omver te duwen. Het was een van de weinige slippertjes van de mandekker.

Nathan Aké: 6

Net als Dumfries kampte ook Nathan Aké met lichte klachten. De linksback werd tegen Roemenië uit voorzorg vroegtijdig gewisseld. In het duel met Turkije kon hij ‘gewoon’ weer starten. Aké had zijn handen vol aan Yilmaz, zonder dat hij echt hele grote fouten maakte. Met een gele kaart op zak besloot Koeman hem twintig minuten voor tijd te wissel voor Micky van de Ven.

Jerdy Schouten: 6,5

Met zijn zuivere passing en rust aan de bal was Jerdy Schouten in de achtste finale van Oranje misschien wel de grootste uitblinker. Ook tegen de Turken bewees hij op deze manier weer zijn waarde. Al leek de communicatie over het overpakken van Guler met Van Dijk en Reijnders na een sterke openingsfase steeds minder op orde.

Tijjani Reijnders: 5

Samen met Schouten moest Reijnders in Berlijn de balans op het middenveld bewaken. Hij viel voor rust op vanwege zijn defensieve arbeid, maar leed ook een keer slordig balverlies. In aanvallend opzicht kon Reijnders met zijn creativiteit aan de bal het verschil niet maken. Ook kreeg de uitzakkende Güler naarmate de wedstrijd vorderde te vaak te veel ruimte. Reijnders werd twintig minuten voor tijd gewisseld voor Joey Veerman.

Xavi Simons: 5

Koeman vond Xavi Simons tegen Roemenië de allerbeste aan Nederlandse zijde vanwege zijn drive, positie kiezen en agressie in de duels. Met loopacties speelde hij zich ook regelmatig tegen Turkije vrij. Hierna volgde alleen veelvuldig slordig balverlies, zowel voor als na rust. Met een half uur op de klok liep Simons bovendien tegen een vrij onnodige gele kaart aan.

Steven Bergwijn 4:

Koeman koos tegen Turkije opnieuw voor Steven Bergwijn, ondanks dat Donyell Malen op zijn plek werd verwacht. Bergwijn had last van zijn kniepees, maar was tijdig hersteld om zaterdagavond te starten. Hij kon zijn sterke spel tegen Roemenië geen goed vervolg geven. Hij was in de eerste helft nagenoeg onzichtbaar, hetgeen voor Koeman reden was om hem in de rust te wisselen voor Wout Weghorst.

Memphis Depay: 5,5

Zijn absolute topvorm wist Memphis Depay dit EK tot zaterdagavond nog niet te tonen. In het duel met de Turken kreeg hij na exact een minuut al een serieuze mogelijkheid, al hielp hij die om zeep door hoog over te schieten. De spits werkte vervolgens hard en veroverde soms een bal. Op aanvallend gebied stelde hij echter andermaal teleur. Zo ook vroeg in de tweede helft nadat invaller Wout Weghorst goed breed legde met het hoofd. Toch stond hij aan de basis van de 1-1 door de assist te verzorgen bij de gelijkmaker van De Vrij.

Cody Gakpo: 5

Met een doelpunt en een assist nam Cody Gakpo Nederland in de achtste finales tegen Roemenië andermaal bij de hand. Dankzij zijn openingstreffer schoot hij zichzelf ook bovenaan de topscorerslijst van het EK. Tegen Turkije had Gakpo het, net als de gehele voorhoede voor rust niet. De linksbuiten speelde ongelukkig met weinig geslaagde dribbels. Bij de 1-2 van Oranje was hij belangrijk. Dankzij zijn aanwezigheid werkte Mert Muldur de bal in zijn eigen doel.

Wout Weghorst: 7

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Koeman wist dat hij in de rust iets moest veranderen bij een 0-1 achterstand en bracht Weghorst binnen de lijnen voor Bergwijn. Met de boomlange spits in de ploeg kon Oranje opportunistischer spelen. Hij bood Memphis direct al een grote mogelijkheid door het overzicht te bewaren en de bal breed te koppen. Halverwege de tweede helft redde Nederland door de bal weg te werken nadat Verbruggen een rebound moest toestaan.