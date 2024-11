Absolute held Donyell Malen bezorgt Dortmund in laatste minuten Champions League-zege

Borussia Dortmund heeft dinsdagavond een benauwde overwinning geboekt in de Champions League. In eigen huis was de ploeg van trainer Nuri Sahin nipt te sterk voor Sturm Graz: 1-0. Donyell Malen maakte in de 87ste speelminuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Dankzij de zege staan die Borussen na vier speelronden op negen punten; Sturm Graz pakte nog geen punten.

Borussia Dortmund - Sturm Graz 1-0

Malen begon op de bank en werd pas in de 67ste speelminuut in het veld gebracht voor Marcel Sabitzer. Dat bleek een gouden zet van Sahin, want twintig minuten later bezorgde de Nederlander het kwakkelende Dortmund de enige treffer van het duel. Malen veroverde zelf de bal op de vijandige helft en kreeg hem terug van Serhou Guirassy na een fraaie combinatie. Op koelbloedige wijze rondde Malen vervolgens af: 1-0.