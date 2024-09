Aanvaller met laatste interland in 2018 vervangt geblesseerde Veerman bij Oranje

Joey Veerman is afgehaakt bij het Nederlands elftal, zo brengt de KNVB maandag officieel naar buiten. De middenvelder hield klachten over aan het duel tussen PSV en Go Ahead Eagles (3-0) van zondag en uit onderzoek blijkt dat Veerman niet fit genoeg is voor de Nations League-duels van Oranje met Bosnie en Herzegovina (7 september) en Duitsland (10 september).

Bondscoach Ronald Koeman handelde snel na het afvallen van Veerman en heeft inmiddels tweevoudig international Justin Kluivert aan de selectie toegevoegd. Kluivert tekende zaterdag nog voor de assist op Luis Sinisterra, die Bournemouth de 2-3 zege bezorgde op Everton na een 2-0 achterstand na 86 minuten.

De inmiddels 25-jarige Kluivert debuteerde in 2018 in het Nederlands elftal. De vleugelaanvaller mocht destijds dertien minuten meedoen in de met 3-0 gewonnen oefeninterland tegen Portugal. Datzelfde jaar volgden nog vijf minuten in de oefenwedstrijd tegen Peru (2-1 winst).

Sindsdien werd de voormalig aanvaller van Ajax geen enkele keer meer opgeroepen voor Nederland. Koeman brengt daar nu dus verandering, mede door de goede vorm die Kluivert al enige tijd etaleert bij Bournemouth in de Premier League.

Koeman kreeg zondag ook al te maken met een afmelding. Micky van de Ven is ook niet fit genoeg voor het tweeluik in de Nations League, waardoor Jan Paul van Hecke als vervanger is opgeroepen. De verdediger pakte zaterdag met Brighton & Hove Albion nog een verdienstelijk punt tegen Arsenal.

De ontmoetingen met Bosnië en Herzegovina en Duitsland, de eerste twee duels van de nieuwe Nations League-campagne, staan op zaterdag 7 september en dinsdag 10 september op het programma. Het eerste duel wordt afgewerkt in het Philips Stadion, terwijl onze oosterburen langskomen in de Johan Cruijff ArenA.

Koeman zal op dinsdag 3 september tekst en uitleg bij zijn keuzes geven tijdens een persconferentie. Deze vangt aan om 10.30 uur en is te volgen via het YouTube-kanaal van OnsOranje.