Aanstaande opponent haalt uit naar speler van Feyenoord: 'Hij is goed voor een fout per wedstrijd'

Bij Rijnsburgse Boys hoopt men dat Timon Wellenreuther woensdag onder de lat staat bij Feyenoord. Dat blijkt uit een interview van Tom Bijen met De Telegraaf. De 26-jarige middenvelder neemt absoluut geen blad voor de mond.

Rijnsburgse Boys gaat zaterdagmiddag nog op bezoek bij Jong Almere City, maar klaarblijkelijk kijkt de nummer twee van de Tweede Divisie al verder dan dat competitieduel. Woensdagavond wacht het bekertreffen met Feyenoord.

Bijen is van mening dat Rijnsburgse Boys zeker niet kansloos is tegen de zestienvoudig kampioen van Nederland. “Feyenoord won slechts met 2-1 bij MVV, dat zelfs nog een grote kans miste.”

“Het is dat Justin Bijlow die avond zo goed keepte, anders had ik het nog moeten zien”, aldus Bijen. Zondagmiddag tegen FC Utrecht zal Bijlow opnieuw de voorkeur krijgen boven Wellenreuther. Het is vooralsnog onbekend of de Duitser tegen Rijnsburgse Boys wel gaat keepen.

Bijen heeft een duidelijke voorkeur. “Met Timon Wellenreuther in het doel heb je altijd een kans. Die is goed voor een fout per wedstrijd.”

De bankzitter van Rijnsburgse Boys houdt zich vast aan trainer René van der Kooij, die weet hoe je moet stunten in de beker. “Dat heeft hij vorig jaar met Hercules tegen Ajax al ondubbelzinnig laten zien.”

Volgens Bijen kan het gaan spoken op Sportpark Middelmors. “Hopelijk helpt het weer een handje mee. Van mij mag het met bakken uit de hemel komen, zodat het veld lekker slecht wordt.”